"Yarını Kodlayanlar Minibüsü' İstanbul'u dolaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Yarını Kodlayanlar Minibüsü' İstanbul'u dolaşıyor - Son Dakika Ekonomi

"Yarını Kodlayanlar Minibüsü' İstanbul'u dolaşıyor

6 saat önce

Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan Yarını Kodlayanlar Minibüsü projesine start verdi.

Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan Yarını Kodlayanlar Minibüsü projesine start verdi.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilecek olan Yarını Kodlayanlar Minibüsü, 12 haftalık İstanbul turuna başladı.

Spor İstanbul'a ait 30 ayrı spor tesisini ziyaret edecek olan Yarını Kodlayanlar Minibüsü'nün ilk misafirleri, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi'nde eğitim alan 20 çocuk oldu. Cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arasında olacak şekilde 2 seansta kodlama eğitimlerinin düzenleneceği Yarını Kodlayanlar Minibüsü ile Mart sonuna kadar yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğini belirterek, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz.

Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda da çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Aynı zamanda, bir kodlama minibüsü oluşturarak, Spor İstanbul'un eğitim verdiği çocuklara kodlama öğretmeyi planladık. Böylece, Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Yarını Kodlayanlar Minibüsü'ne davet ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ağustos 2016'dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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