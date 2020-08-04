'Yarını Kodlayanlar' projesi çocuklar tarafından ilgi gördü - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi'nin desteği, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek, genç nesilleri eğitimle güçlendirmek ve kodlama bilincini yaymak amacıyla hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesine kısa sürede çocuklardan ilgi gördü.

Beşiktaş Belediyesi pandemi sürecinde okullarından uzak kalan ve tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için kodlama eğitimi veriyor. Çocukların hayal gücünü geliştirdiği ve hayal ettiklerini tasarlamaya fırsat sağlayan 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılara ücretsiz olarak verilecek. Beşiktaş'ta ikamet eden 7- 14 yaş arasındaki çocuklara verilecek eğitime kısa sürede çocuklar başvurarak kodlama eğitimine ilgi gösterdi. Yoğun katılım nedeniyle başvurular geçici olarak durdurulurken kodlama eğitiminin dördüncü haftasında başvurular tekrar açılacak.

Eğitimler kapsamında çocuklara 4 temel değerin öğretilmesi hedefleniyor; 'Hayal Et', 'Tasarla', 'Yap' ve 'Paylaş'. Bu değerler aynı zamanda 'Kendin Yap' kültürünün de temelini oluşturuyor. Eğitimler 7- 28 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak çocukları kodlama eğitimine şu ifadelerle davet etti:

"Habitat Derneği ile beraber Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek için bu yıl da 7-14 yaş arası çocuklarımıza ücretsiz kodlama eğitimi veriyoruz. Geleceğimizi çocuklarımız kodlayacak."