"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında gençler sanat için fikir ve proje üretecek - Son Dakika

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar" kapsamında 26-27 Şubat tarihlerinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eş zamanlı iki online etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlere Yapay Zeka teknolojileriyle sanatı buluşturan yaratıcı fikir ve projeler üretme imkanının sunulacağı "Sanat İçin Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu" etkinliklerine 23 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında 228 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 26-27 Şubat tarihlerinde, biri ortaokul diğeri ise lise öğrencilerine yönelik olmak üzere eşzamanlı iki online etkinlik düzenlenecek. "Sanat İçin Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu" adıyla düzenlenecek etkinliklerde, gençlerin Yapay Zeka teknolojileriyle sanatı buluşturan yaratıcı fikir ve projeler üretmeleri beklenecek. Hackathon lise düzeyindeki öğrencilere, fikir maratonu ise ortaokul düzeyindeki öğrencilere açık olacak. Etkinliklere 23 Şubat'a kadar https://form.jotform.com/220363762308958 adresindeki form üzerinden başvuru yapılabilecek.

ORTAOKUL VE LİSE ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİNE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ İLE SANATI BULUŞTURMA İMKANI

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 228 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitimlerin yanı sıra online hackathon ve fikir maratonlarıyla da çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Günümüzde neredeyse her alanda kullanmaya başladığımız Yapay Zeka teknolojilerine ilgi her geçen gün artıyor. Bu teknolojiler, sunduğu yeni bakış açılarıyla sanatsal üretimi de etkiliyor. Biz de 'Sanat İçin Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu' adıyla düzenleyeceğimiz etkinliklerde ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimize Yapay Zeka teknolojileri ile sanatı buluşturma imkanı vereceğiz. Fikir maratonumuza katılacak ortaokul düzeyindeki öğrencilerimizden bu konudaki yaratıcı fikirlerini, hackathona katılacak lise düzeyindeki öğrencilerimizden ise projelerini ortaya koymalarını bekleyeceğiz. Teknolojiye ve sanata ilgi duyan tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, "Türkiye Vodafone Vakfı işbirliği ile başlattığımız ve binlerce çocuğun hayatına dokunan 'Yarını Kodlayanlar' projemizin kapsamını her geçen gün artırmanın haklı sevinci ve gururu içerisindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz hackathonlar ve fikir maratonları ile güncel sorunlara, yenilikçi çözümler getirmeleri için çocuklara gerekli imkanları sağlıyoruz. 2021 yılında başlattığımız Yapay Zeka eğitimleri ile lise öğrencilerini phyton temelli Yapay Zeka ile tanıştırıyoruz. Sadece bugünün teknolojilerini kullanan değil, yarının teknolojilerini de üreten bir nesil oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz 'Sanat için Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu' ile çocukların sanat için yenilikçi fikirler üretmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

TEKNOLOJİ ÇEKİ HEDİYE EDİLECEK

"Yarını Kodlayanlar" kapsamında düzenlenecek "Sanat İçin Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu" etkinliklerine öğrenciler kendi ekiplerini kurup başvuru yapabilecek. Hackathon ve fikir maratonunu kazanan öğrencilere fikir ve projelerini geliştirmeleri için ödül olarak teknoloji çekleri verilecek. Buna göre, fikir maratonu kapsamında birinci olan takıma 10 bin TL, ikinci olan takıma 6 bin TL ve üçüncü olan takıma 4 bin TL değerinde; hackathon kapsamında birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL ve üçüncü olan takıma 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri sunulacak.

228 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA ULAŞILDI

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 228 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.