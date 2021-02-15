"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı - Son Dakika

"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı

15.02.2021 12:31

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla 2018'de başlatılan "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla 2018'de başlatılan "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olan "Yarının Kadın Yıldızları" projesi için başvurular 16 Nisan'a kadar "destekbasvuru@iksv.org" adresine yapılabilecek.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında TSKB sponsorluğuyla sürdürülen bu fona lisans veya lisansüstü seviyesinde yurt dışında bir müzik okulundan kabul alan, yurt dışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Yarının Kadın Yıldızları konseri İKSV YouTube kanalında yayımlanacak

Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, piyanist Gülsin Onay'ın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak yer alacağı, "Yarının Kadın Yıldızları"nın katılımıyla gerçekleştirilecek çevrim içi konser, festivalin belirleyeceği ileri bir tarihte, İKSV YouTube kanalından yayımlanacak.

Başvuru koşulları ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgiler için "www.muzik.iksv.org/tr" internet sitesi ziyaret edilebilir.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu' başvuruları açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yanıtladı Gara şehidi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı, cenazede Kürtçe feryatlar yükseldi Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti Altının gram fiyatı 408 liraya geriledi Kar yağışı baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi? İşte İstanbul'da son durum Sandalla açıldıktan sonra bir daha haber alınmayan kocasını bulana 100 bin lira ödül verecek
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla programlarına ara veren Cem Dizdar, 3 ay sonra ekranlara geri döndü Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla programlarına ara veren Cem Dizdar, 3 ay sonra ekranlara geri döndü         
12:00
İsrail'den tartışma yaratan karar: Korona aşısı olmayanların isim ve diğer verileri yerel yönetimlerle paylaşılacak İsrail'den tartışma yaratan karar: Korona aşısı olmayanların isim ve diğer verileri yerel yönetimlerle paylaşılacak         
11:31
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu         
11:20
Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray'da oynamak istiyor Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray'da oynamak istiyor         
11:09
AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı         
10:57
İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında değişiklik: 20 yaş altı yasağı 12 yaş altına çekildi İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında değişiklik: 20 yaş altı yasağı 12 yaş altına çekildi         
10:45
Elleriniz kırılsın! Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler Elleriniz kırılsın! Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler         
10:24
İBB'den Galata Meydanı'na fotoğraflı afişini astıran Nusret Gökçe'ye sert tepki İBB'den Galata Meydanı'na fotoğraflı afişini astıran Nusret Gökçe'ye sert tepki         
10:02
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı         
09:10
13 şehidimizin ardından ABD'den bir garip açıklama: PKK'nın elinde öldükleri doğruysa kınıyoruz 13 şehidimizin ardından ABD'den bir garip açıklama: PKK'nın elinde öldükleri doğruysa kınıyoruz         
08:21
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı         
07:45
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu         
04:27
Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 12:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" başvuruları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei