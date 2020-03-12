Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası'nı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası'nı kutladı

15 dakika önce

Muhasebe Haftası, Diyarbakır'daki Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ortak bir etkinlik ile kutlandı.

Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası'nı kutladı, System.String[]

Muhasebe Haftası, Diyarbakır'daki Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ortak bir etkinlik ile kutlandı.


Yarının muhasebecilerini yetiştiren Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her yıl Muhasebe Haftası nedeniyle değişik etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu yıl okulun muhasebe ve finansman alanında okuyan öğrencilerin mesleki farkındalıklarını arttırmak ve kariyer planlamalarına destek olmak için Muhasebe Haftası, Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile birlikte kutlandı.


Okulda gerçekleştirilen kutlama etkinliğine Diyarbakır Vergi Dairesi Grup Müdürü Kenan Coşkun, İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Reşat Merttir, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Vural, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski ve yeni yöneticileri, öğretmenler ile muhasebe ve finansman alanı öğrencileri katıldı.


Kutlama nedeniyle konuşan Okul Müdürü Ahmet Hamdi Ateş, katılımcılara burada bulundukları için teşekkür etti. Ardından söz alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Merttir, Oda Başkan Vural, Vergi Dairesi Grup Müdürü Coşkun, İŞKUR İl Müdürü Koç, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Atlı ve Yolaltı Mesleki ve Anadolu Lisesi mezunlarından olan serbest muhasebeci ve mali müşavir Vedat Ağaç birer konuşma yaptı.


Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi muhasebe ve finans bölümü öğrencilerinin hazırladığı sinevizyon gösterisi, şiir dinletisi ve skeçler ile devam eden kutlama, plaketlerin verilmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Muhasebe Haftası, Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak İdlib şehidinin acılı annesi konuştu: Çocukken 'Şehit olacağım' derdi

Son Dakika Haberleri
11:28 Arı ürünlerinin alternatif değil, tamamlayıcı tıp içerisinde değerlendirilmesi önerisi
11:27 Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere korku salıyor
11:26 Metrobüste şoföre saldırı davasında sanığa 11 yıl 7 ay hapis cezası verildi
11:26 Babalar Günü'nde babasını yaralayan gence 1 yıl 10 ay hapis
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 11:31:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]