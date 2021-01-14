"Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" bahar dönemi kazananları açıklandı - Son Dakika

"Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" bahar dönemi kazananları açıklandı

14.01.2021 13:01

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin, Türkiye'nin evrensel teknolojik gelişimine öncülük etmek amacıyla 2020-2021 güz döneminde başlattığı "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" bahar dönemi kazananları açıklandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin, Türkiye'nin evrensel teknolojik gelişimine öncülük etmek amacıyla 2020-2021 güz döneminde başlattığı "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" bahar dönemi kazananları açıklandı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bahar döneminde 2 bin 478 başvuru ile yüzde 50 artış gösteren burs programı kapsamında 100 öğrenci, mühendislik fakültesi yönetim bilişim sistemleri mühendisliği lisans bölümünü yüzde 100 burslu okuma hakkı kazandı. Kazanan adayların yüzde 41'inin kadın olması dikkati çekti.

Türkiye'nin 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamak ve KKTC'yi yazılım üssü yapmak amacıyla başlatılan ve 5 yıl sürecek olan "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" kapsamında, toplam 1.000 öğrencinin mühendislik fakültesi 4 yıllık lisans programlarına kabul edileceği burs programında, öğrencilere toplam 4 milyon dolar değerinde eğitim bursu verilecek.

Programa kabul edilen öğrenciler, sektörlerindeki tecrübeleri ile meslek yaşamlarında en üst düzeye ulaşmış kişilerden oluşan bağımsız bir seçici kurul tarafından belirlendi.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi tarafından sağlanan eğitim desteğinin hedefi, Türkiye'nin bir yazılım devi, KKTC'nin de bir yazılım üssü olmasına destek vermek, bu ideali gerçekleştirirken küresel düzeyde rekabet edebilecek bilgiye sahip, konusunda ve entelektüel anlamda tam donanımlı, bilimsel gelişimi kucaklayan mühendisler yetiştirmek. Ayrıca, üniversite bünyesinde yerli ve milli "Yazılım Kuluçka Merkezi" kurulacak.

"Hedefimiz, Türkiye'nin gelişimine yön veren mühendisler yetiştirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, yüzde 100 burslu olarak mezun olacak öğrencilerin, Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin sunum yapabilme özellikleri ile donanacaklarını bildirdi.

Hedeflerinin, Türkiye'nin gelişimine yön veren mühendisler yetiştirmek olduğunu belirten Turgay, "Bizi mutlu eden bir başka nokta da, kazananların yüzde 41'inin kadın adaylar olmasıdır. Kadınlarımızın milletimizin geleceğinde söz sahibi olacaklarını bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk." dedi.

İstanbul Bilim Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Yarınlar Bizim Eğitim Bursu' bahar dönemi kazananları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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