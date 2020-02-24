"Yarınların şampiyonlarını her alanda yetiştireceğiz" - Son Dakika
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"Yarınların şampiyonlarını her alanda yetiştireceğiz"

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yarınların şampiyonlarını her alanda yetiştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yarınların şampiyonlarını her alanda yetiştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'da temaslarda bulunarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez, Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Vekili Celil İnce tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Projeksiyonlarımızda değerlendirdiğimiz ve heyecan duyduğumuz bir il ve bugün de ziyaretimiz vesilesiyle yine Amasyamızın tüm sporlar ile ilgili, gençlikle ilgili konularını değerlendirme ve yerinde görme şansımız olacak. Değerlendirmemiz akabinde de inşallah tıpkı bugüne kadar olduğu gibi sportif anlamda zaten çok güzel yatırımlarımız var. Bunları da yenileriyle birlikte daha da güçlendireceğiz. Spor salonlarımızla ilgili projelerimiz var, sporu tabana yaymakla ilgili, sporun erişimi ile ilgili kolaylaştırmakla ilgili, semt sahaları projelerimiz var. Basketboluyla, futboluyla, tenisiyle, pek çok branşıyla yüzmesiyle pek çok aktivitemizi, projemizi en güzel şekilde Amasyamıza gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yarınların şampiyonlarını her alanda yine Amasya'dan ülkemizi, milletimizi gururlandıracak sporcularımızı yetiştireceğiz. Bununla birlikte yine gençlik alanında gerek yurtlarımızla ilgili projelerimizi daha çıtayı yukarı taşıma noktasında ve gerekse gençlik merkezlerimizin sayısını artırma, niteliği noktasındaki çalışmaları güçlendirme çalışmalarımız var. Köyleriyle, beldeleriyle, ilçeleriyle, merkeziyle Amasya'nın her karış toprağının sporla, gençlikle ilgili yatırımlarını çok daha yukarı taşımanın sevinci içerisindeyiz, gayreti içerisindeyiz. Ben bugün aldığımız yatırım kararlarının Amasyamıza, Amasyamızın gençlerine, Amasyamızın kadınlarına, Amasyamızın değerli halkına, sporcularına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu açıklamasının ardından Amasya Valisi Dr. Osman Varol'u ziyaret etti.

(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Hasan Çilez, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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