Yarış dronu ile Kapadokya'yı tanıttılar - Son Dakika

Peri bacaları, yılkı atları ve günbatımı manzarasında balon turlarının olduğu Kapadokya fpv drone ile görüntülendi, ortaya izleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler çıktı.

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Kapadokya'yı drone pilotu Necat Kalkan ve İsmail Duran fpv dronları ile 4 gün boyunca görüntüledi. Drone pilotları, Kapadokya'nın turizmine katkıda bulunmak için çektikleri görüntüleri montajlayıp klip hazırladı.

4 gün boyunca adeta 4 mevsimin yaşandığı Kapadokya'da peri bacaları, karlı ve güneşli olarak görüntülendi. Drone pilotları akrobatik hareketler ile peri bacaların deyim yerindeyse altından girip üstünden çıktı. Ortaya çıkan görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gün batımında gezi yapılan balonların görüntüsü ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yılkı atlarını düz bir ovada gün batımına karşı koştukları sahne ise sosyal medyada en çok beğenilenler arasında gösterildi. Bir vatandaşın sıcak hava balonundan atlayıp paraşüt açması da fpv dronu ile görüntülendi.

"4 gün boyunca çekimlerimizde 4 mevsimi yaşadık"

Profesyonel olarak FPV drone pilotluğu yapan Necat Kalkan, "Tamamen manuel kontrol ile fpv gözlük ile uçuşlarımız gerçekleştiriliyor. Drone ile beraber uçuyormuş hissi ile görüntüleri çekiyoruz. Fpv drone ile Kapadokya'yı daha önce çekilmemiş bir şekilde kayıt etmeye çalıştık. 4 gün boyunca çekimlerimizde 4 mevsimi yaşadık. Fpv dronun en büyük özelliği tamamen sizin kontrolünüzde istediğiniz akrobatik hareketleri yapabiliyor olmanız. Ülkemizin turizmine bir katkı sağlamak amacıyla profesyonel olarak böyle bir video yayınladık" ifadelerini kullandı.

-İHA-