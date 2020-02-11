Yarış güzergahında kapanan yol sebebiyle 1 saat bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarış güzergahında kapanan yol sebebiyle 1 saat bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Yarış güzergahında kapanan yol sebebiyle 1 saat bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu

7 saat önce

Kış Döneminde Antalya turizmini canlandırmayı hedefleyen uluslararası Grandprix Manavgat Kış Sezonu Antrenman Serisi hafta sonunda Manavgat'ta gerçekleştirildi.

Yarış güzergahında kapanan yol sebebiyle 1 saat bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu, System.String[]

Kış Döneminde Antalya turizmini canlandırmayı hedefleyen uluslararası Grandprix Manavgat Kış Sezonu Antrenman Serisi hafta sonunda Manavgat'ta gerçekleştirildi. Side Antik Kent merkezinden start alan yarış nedeniyle Manavgat- Akseki yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Araçların büyük çoğunluğunu hafta sonunu aileleriyle kara giderek değerlendirmek isteyenler oluştururken, Konya'dan hızlı trene gitmekte olan otobüslerin de olduğu gözlendi.


Sabah saatlerinde Side Antik Kent merkezinden start alan yarış nedeniyle Manavgat-Akseki Karayolu Hacıobası Mahallesi sınırlarında araçların geçişine izin verilmezken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Saatlerce araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Uygulamayı keyf olarak nitelendiren vatandaşlar spora ve yarışmaya karşı olmadıklarını, bu tür yarışların daha uygun güzergahlarda vatandaşlar bilgilendirilmek suretiyle yapılması gerektiğini dile getirdiler. Vatandaşlar, en azından Manavgat- Alanya Karayolundan Akseki kavşağında bilgilendirme yapılabileceğini böylelikle vatandaşların bu yola girerek mahsur kalmaktan kurtulmuş olabileceğini de sözlerine eklediler. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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