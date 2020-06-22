Yarış heyecanı E-Challenge ile devam edecek

Motor sporları tutkunlarının özlediği heyecan E-Challenge ile evlere girecek. Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın takım direktörü ve pilot olarak start alacağı yarışta Adus Motorsport Takımı adına Kaan Sarpkaya, Billur Hasbay, Buğra Can Kılıç ve Evrim Onat, sosyal medyanın önde gelen isimlerinden Anıl Tetik, Cem Karakuş, Onur Ziya Demir, Sinan Koç ve Burak Ertem'e karşı mücadele edecek.



Motor sporları tutkunlarının özlemini dindirmek için düzenlenen E-Challenge, özlenen yarış heyecanını evlerde yaşanacak. Adus Motorsport düzenleyeceği yarışta, Red Bull sporcusu Yağız Avcı takım direktörü ve pilot olarak start alacağı yarışta Adus Motorsport adına Kaan Sarpkaya, Billur Hasbay, Buğra Can Kılıç ve Evrim Onat yer alacak. Adus Motorsport pilotlarının karşısında ise sosyal medyanın önde gelen isimlerinden Anıl Tetik, Cem Karakuş, Onur Ziya Demir, Sinan Koç ve Burak Ertem çıkacak.



24 Haziran 2020 saat 22.00'de Red Bull Twitch kanalı Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak yarışa ise Yiğit Top eğlenceli anlatımı ile renk katacak.



Motor sporları tutkunlarına parkur heyecanını evlerinde yaşatacak olan yarış, sıralama turları ile başlayacak. Her bir turda beş pilotun start alacağı yarışların ardından yarı final yarışları yapılacak. İki ayaktan oluşacak yarı finalin ardından en hızlı dört pilot doğrudan finale gitmeye hak kazanırken finalin beşinci ve altıncı pilotunu belirlemek için yarışmacılar bir kez daha start alacaklar.



Altı pilotun birlikte start alacağı son yarışla ise E-Challenge Şampiyonu belli olacak. - İSTANBUL