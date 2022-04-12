Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı

12.04.2022 15:48

Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandıDÜZCE Düzce'de yarış motosikletinin hafif ticari araca çarpması neticesinde kaza meydana geldi.

Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı

DÜZCE Düzce'de yarış motosikletinin hafif ticari araca çarpması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram A.Ö. idaresindeki 14 FM 710 plakalı Fiat marka hafif ticari araca, Kadir S. yönetimindeki 34 ZC 5600 plakalı Yamaha marka yarış motosikleti çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki sürücü takla atarak yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Kadir S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı
Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı
Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı
Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı
Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı
Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı
Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı Son dakika haberleri! Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri! Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:58 Öğrenciler Ali Babacan'ı propaganda yapmakla suçlayıp ODTÜ'ye almadı
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:15:46. #1.12#
SON DAKİKA: Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement