Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar

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Küçük çocuğun, "Neden Fenerbahçe forması giydin" sorusuna verdiği cevap yürek burktu

Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti