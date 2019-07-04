Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARAdana'da, 'racing' tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar parası ve kolyesi bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, boş arazide yakan Ömer Yanar (32) ile Furkan Aslan (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:29 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Adana'da, 'racing' tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar parası ve kolyesi bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, boş arazide yakan Ömer Yanar (32) ile Furkan Aslan (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nuri PİR/ADANA,
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