Son Dakika Haberleri: Yarış otomobilleriyle güvenli sürüş heyecanı
Son Dakika Güncel Yarış otomobilleriyle güvenli sürüş heyecanı

Yarış otomobilleriyle güvenli sürüş heyecanı

6 saat önce

Bursalı gazeteciler, yarış otomobillerini kullanarak, güvenli sürüş tecrübesi yaşadı.

Yarış otomobilleriyle güvenli sürüş heyecanı, System.String[]

Bursalı gazeteciler, yarış otomobillerini kullanarak, güvenli sürüş tecrübesi yaşadı.


Tofaş çatısı altındaki Fiat Motor Sporları'nın 3 yıldır sürdürdüğü 'Egea Seni Piste Çağırıyor' aktivitesi Bursa'da gazetecilerin iştirakiyle gerçekleştirildi. Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilen sürüş, Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ile Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu ev sahipliğinde yapıldı. Yarışlarda kullanılan özel 180 HP'lik otomobillerle yarışan basın mensupları farklı bir tecrübe yaşadı. Bu heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar da firmanın bayileri aracılığı ile otomobilleri test edebiliyor.


Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, 3 senedir 27 ilde bu faaliyeti düzenlediklerini belirterek, "Bu organizasyonun Bursa'da ikincisini yapıyoruz. Müşterilerimiz bayilerimizden test sürüşü yaparak bize geliyorlar. İlk olarak bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra kasklarını takarak yarış otomobillerine biniyorlar. Parkurun durumuna göre 2-3 tur atarak bu deneyimi yaşıyorlar. Kazananlara da madalya ve ödül veriyoruz" dedi.


Otomobil sporlarının trafikte kesinlikle yapılmaması gerektiğinin altını çizen Kafkas, "Vatandaşların trafik kaidelerine uymaları gerekiyor. Motor sporları özel güvenliği alınmış yerler ve otomobillerle yapılmalıdır. Kendi standart otomobilleriyle trafikte böyle bir şey yapmalarını asla tavsiye etmiyoruz. Biz bu etkinlikleri yarış sezonu ile doğru orantılı yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bayi ağımızı ve internet sitemizi takip ettiği sürece kendileri etkinliğe katılabilirler. Herhangi bir ön koşul yok. Sadece B sınıfı ehliyeti olması yeterlidir" diye konuştu. - BURSA

Bursa, Tofaş, Fiat, HP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
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