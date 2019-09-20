Yarış pistinde evlilik teklifi

KOCAELİ'de, elektrikli araç yarışları final gününde, Karabük Üniversitesi adına yarışan Ömer Faruk Hardal (25), kız arkadaşı Ayşenur Keskin'e (24) yarış pistinde evlenme teklifi etti. Sürpriz karşısında şaşıran Ayşenur Keskin, evlilik teklifini kabul etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda elektromobil ve hidromobil araçlar yarıştı. Yarışların final gününde renkli görüntüler yaşandı. Karabük Üniversitesi adına yarışan Ömer Faruk Hardal, Ayşenur Keskin'e evlilik teklifinde bulunmak istedi. Yarış komitesinden izin alan Ömer Faruk Hardal yarışlar sonunda arkadaşı Ayşenur Keskin'i mikrofonla tüm öğrencilerin toplandığı alana davet ederek, kız arkadaşının önünde diz çöküp yüzük uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Genç kız da sevgilisinin teklifini 'Evet' diyerek kabul etti.

'YARIŞLAR ÇOK GÜZEL BİR ANIMIZA ŞAHİT OLDU'

Kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için bir süredir planlama yaptığını söyleyen Ömer Faruk Hardal, "Uzun zamandır burada evlilik teklifi yapmak için plan yapıyordum. 4 senedir de bu yarışlara katılıyordum arkadaşlarımla beraber. Bu yarışlar çok güzel bir anıma da şahit oldu. Burada bilgi anlamında çok fazla şey öğrendik. Dördüncü sınıfım mezun olacağım zaten, okul bitmişken de burası güzel bir anıma ev sahipliği yaptı" dedi. Teklif karşısında çok şaşırdığını belirten Ayşenur Keskin, "Bu şekilde bir evlilik teklifi beklemiyordum. Çok şaşırdım, bana çok büyük sürpriz oldu. Çok heyecanlandım, elim ayağım titredi. Çok farklı bir duygu. Evlilik teklifi edeceğini bekliyordum ama burada bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.

Gençler ve organizasyon komitesi daha sonra pasta keserek kutlama yaptı.

- Kocaeli