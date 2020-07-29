Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu - Son Dakika

Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

BURSA - Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada 'Mübariz' isimli tay 260 bin liraya satıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu'nda yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 71 taydan 67'sinin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 5 milyon 540 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Mübariz isimli tay Bayram Gül tarafından 260 bin liraya satın alındı. Arıman isimli tayın 240 bin liraya Zeki Sökmen'e satıldığı açık artırmada Ben Subaşı isimli tay ise 225 bin liraya Mehmet Yıldız tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 4 tay ise alıcı bulamadı.

Açık artırmada 260 bin TL'ye Mübariz isimli tayı alan Bayram Gül yaptığı açıklamada, "Tayımızı 260 bin TL'ye aldık. Bu atın kardeşleri de biz de olduğu için bu atında bizi yanıltmayacağını düşünüyoruz. İnşallah aldığımız bu tayı seneye şampiyon olurken izleriz diye düşünüyoruz" dedi.