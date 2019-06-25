Son Dakika Haberleri: Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu
Son Dakika Genel Haber

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

14 dakika önce

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı bulduBURSA - Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı.

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu
BURSA - Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Yelsavuran isimli tay 320 bin liraya satıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Eskişehir'de yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 51 taydan 49'unun satıldığı açık artırmalarda TİGEM 3 milyon 298 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Yelsavuran isimli tay Mozaik Tarım A.Ş. tarafından 320 bin liraya satın alındı. Asrın Pehlivanı isimli tayın 210 bin liraya Bader Tarım'a satıldığı açık artırmada Beratefe isimli tay ise 200 bin liraya Anka Girişim Limited Şirketi tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı.
Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:23 Kaynak: İHA
arap, eskişehir, tarım, otomobil, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında can verdi İcradan yarı fiyatına satılık Maserati Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:37:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]