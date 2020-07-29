Yarış taylarının açık artırmasında gerginlik; 'Mübariz' 260 bin liraya satıldı - Son Dakika

Yarış taylarının açık artırmasında gerginlik; 'Mübariz' 260 bin liraya satıldı

BURSA'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış taylarının açık artırmasında gerginlik yaşandı.

Yarış taylarının açık artırmasında gerginlik; 'Mübariz' 260 bin liraya satıldı, System.String[]

BURSA'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış taylarının açık artırmasında gerginlik yaşandı. İki aile arasındaki tay alma tartışmasından çıkan gerginlik jandarma tarafından sonlandırıldı. Açık artırmada 'Mübariz' isimli tay, 260 bin lirayla en yüksek  fiyata satıldı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu'nda yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkartıldı. Toplam 71 taydan 67'sinin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 5 milyon 540 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada 'Mübariz' isimli tay, Bayram Gül tarafından 260 bin liraya satın alındı. 'Arıman' isimli tayın 240 bin liraya Zeki Sökmen'e satıldığı açık artırmada, 'Ben Subaşı' isimli tay ise 225 bin liraya Mehmet Yıldız tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 4 tay ise alıcı bulamadı. Açık artırma usulü ile satış yapılan ihalede, zaman zaman gergin anlar da yaşandı. İki aile arasında açık artırmayla atı alma mücadelesinde çıkan tartışma ise jandarmanın araya girmesiyle sonlandı.'DÜNYADA MARKA OLAN KURUMUZ'Yapılan ihale ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, Bu yılın ilk ihalesini Karacabey İşletmesindeki 71 at için yapacağız. Bunların 38'i dişi, 33 tanesi erkek at. TİGEM safkan Arap atçılığında dünyada ve Türkiye'de lider bir kurum. Bu yıl da 266 tane atın satışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3 milyon 900 bin liralık bir bedelle satışa çıkıyorlar. Satacağımız tayların içerisinde orijini çok kaliteli olan atların tayları var. Bu taylarımız, sahada kendilerini ispat etmiş taylarımız. Koşularda ispat etmiş taylarımız. Türkiye'de at yarışlarından kazanılan gelirin yaklaşık yüzde 40'ını TİGEM yetiştirmesi atlar kazanıyor. Bu anlamda biz hem Türkiye'de hem dünyada marka olmuş bir kurumuz. Sayın bakanımız Bekir Pakdemirli'nin önderliğinde verdiği tüm destekle bu işler yapılıyor. Bundan hem TİGEM kazanıyor, hem ülkemiz kazanıyor hem de at severler kazanıyor dedi.'ŞAMPİYON AT OLACAK'

Açık artırmada en pahalı atı alan Bayram Gül, Mübariz'in anne kanadından kardeşleri bizde olduğu için aldık. İnşallah şampiyon bir at olacak. Seneye güzel yarışlarını izleriz diye düşünüyorum dedi.


Karacabey, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yarış taylarının açık artırmasında gerginlik; 'Mübariz' 260 bin liraya satıldı - Son Dakika
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