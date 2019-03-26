Yarış Yaparken Ölüme, İkinci Kez Cinayetten Ömür Boyu Hapis

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de üç yıl önce Kosovalı Hamdi H. ile Alman arkadaşı Marvin N., Ku'damm Caddesi üzerinde yasa dışı otomobil yarışı yaparken, yeşil ışıkta geçen 69 yaşındaki sürücünün kullandığı cipe çarpmıştı.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de üç yıl önce Kosovalı Hamdi H. ile Alman arkadaşı Marvin N., Ku'damm Caddesi üzerinde yasa dışı otomobil yarışı yaparken, yeşil ışıkta geçen 69 yaşındaki sürücünün kullandığı cipe çarpmıştı. Saatte 170 kilometre hızla çarptıkları cipi metrelerce sürüklemişler ve sürücünün ölümüne neden olmuşlardı. 2017 yılında yapılan ilk yargılamada savcı 30 yaşındaki Hamdi H. ile 27 yaşındaki Marvin N'nin kasten adam öldürdüklerini iddia ederek cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti de savcının talebini yerinde bulmuş ve iki sanığı kasten adam öldürmekten ömür boyu hapse mahkum etmişti. Karar, o güne kadar ölümle sonuçlanan yasa dışı otomobil yarışlarından yargılanan sanıklara verilen en ağır ceza olmuştu. Karara yapılan itirazı yüksek mahkeme yerinde bulunca sanıklar ikinci kez yargılandı.



ANLAMSIZ BİR AMAÇ İÇİN İNSAN HAYATIYLA OYNADILAR



İkinci yargılamada da savcı, aynı gerekçeyle yine ömür boyu hapis talep etti. Salı günü tamamlanan davada hakim de savcının talebini yerinde buldu ve ömür boyu hapis cezasına hükmetti. Hakim kararın gerekçesini, "İki sanık anlamsız bir amaç için insan hayatıyla oynadılar ve kaza dikkatsizlik sonucu meydana gelmedi" sözleriyle açıkladı. İlk yargılamadan çıkan karar karşısında şok olan sanıklar, ikinci kez büyük şok yaşadı. Her iki sanık da son sözlerini söylerken, bilerek ölüme yol açmadıklarını savundu. Hayatını kaybeden 69 yaşındaki kurbanın yakınları ise kararın doğru olduğunu söyledi. Sanık avukatları kararın adil olmadığını ve ikinci kez temyize götüreceklerini açıkladı.

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