Yarış yaptığı iddia edilen motosikletlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde, yarış yaptığı ileri sürülen 2 motosiklete otomobil çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 JA 5357 plakalı motosiklet sürücüsü Furkan Sonbahar (17) ile arkadaşı Raşit Boztepe (19) cadde üzerinde motosiklet ile kendi aralarında yarış yaparken, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AHN 446 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı her iki motosiklete de çarptı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Sonbahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil içerisindeki 3 kişinin de yaralandığı olayda, diğer motosiklet sürücüsü Boztepe'nin ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Otomobil sürücüsü firar etti

Ambulansa alınan yaralılar Dikili Devlet Hastanesi'ne götürülürken, hayatını kaybeden Sonbahar'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından otomobilini bırakarak olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR