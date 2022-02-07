Üye Girişi
Yarışın sonu kaza ile bitti - Son Dakika

Yarışın sonu kaza ile bitti

07.02.2022 08:57
Yarışın sonu kaza ile bitti

Bursa'da 2 otomobilin yarışı kaza ile bitti.

Bursa'da 2 otomobilin yarışı kaza ile bitti. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, bir otomobil takla attı, diğeri ise kaçtı.

Kaza, Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ idaresindeki 16 JC plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 16 RS plakalı otomobil trafik ışıklarını geçince yarışmaya başladı. Bursa merkez istikametine doğru hızla ilerleyen M.İ. direksiyon hakimiyetini kaybedince benzin istasyonu girişindeki kaldırıma çarparak takla attı. Kazayla birlikte yarış sona ererken, diğer otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Yarışın sonu kaza ile bitti
Yarışın sonu kaza ile bitti
Yarışın sonu kaza ile bitti
Yarışın sonu kaza ile bitti

YORUMLAR
500

Otomobil, Mudanya, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarışın sonu kaza ile bitti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:55 Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun başına filmleri aratmayacak mafya tehdidi!
08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bir liderin "geçmiş olsun" mesajına teşekkür etmedi
08:35 Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya?
08:34 Gürsel Tekin ile evlenen ünlü sunucu Mehtap Özkan, Instagram hesabındaki soyadını değiştirdi
08:25 Teşkilat'ta dün neler oldu?
08:01 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:57 7 Şubat 2022 hava durumu: Batı'da hava ısınıyor, İstanbul'da akşam sağanak bekleniyor
07:52 Mert, Sude'ye aşkını ilan etti: Bana uzaktan iki gülücük atsan yeter
07:49 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:39 Tinerle soba yakmak istedi! Hem kendisini hem de arabayı yaktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 09:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yarışın sonu kaza ile bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement