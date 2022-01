Yarışlara hazırladıkları atlarla kar üstünde antrenman yapıyorlar - Son Dakika

Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'nın Toklular köyünde yaşayan gençler, atlarını yaz aylarındaki yarışlara kar üstünde hazırlıyor.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Karlıova'ya 4 kilometre uzaklıkta bulunan Toklular köyündeki gençler, her yıl temmuzda düzenlenen at yarışlarına katılıyor.

At yetiştiriciliğinin yoğun olduğu yörede, köyün yanı sıra yazın çevre illerdeki yarışlara katılan gençler, kışın atlarına karda idman yaptırıyor.

Atların bakımını aksatmayan gençler, kar üstünde bata çıka dört nala sürdükleri hayvanlarının kaslarının güçlenmesini sağlıyor.

Kalınlığı yer yer bir metreye ulaşan karlı zeminde yarışlara hazırlık, keyifli anlar da yaşatıyor.

"Atları güzel hazırladığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz"

Köydeki gençlerden Ömer Dursun, AA muhabirine, yaz kış ata binmenin kendileri için hobi olduğunu söyledi.

Atalarından kalma geleneği sürdürdüklerine değinen Dursun, şöyle konuştu:

"Kış aylarında atları kasları güçlü olsun ve fazla kilo almasınlar diye karda eğitiyoruz. Kar atları dinç tutuyor. Yazın daha seri ve daha iyi koşuyorlar. Temmuzda köyümüzde at yarışları oluyor. Çevre illerden insanlar geliyor ve bu yarışlara katılıyorlar. Köyde her evde at var. Dedemizden böyle gördük, çocuklarımıza bunu gösteriyoruz. Böyle devam edecek inşallah."

Ömer Değirmenci de Karlıova'da kış mevsiminin 6 ay yaşandığını dile getirdi.

Katıldıkları yarışmalardan iyi sonuç elde etmek için kışın atların iyi eğitilmesi gerektiğini belirten Değirmenci, "Köyümüzün yarış pisti var, orada yarışlara hazırlanıyoruz. Bu eğitimler 6 ay sürüyor. Atları güzel hazırladığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Muş'tan, Elazığ'dan ve çevre illerden de yarışmalara katılım oluyor. Allah ömür nasip ederse bu geleneği devam ettirmeye çalışacağım." dedi.

Jokey olmak istiyor

15 yaşındaki Ersin Değirmenci ise küçüklüğünden bu yana ata bindiğini şimdi ise yarışmalara katılmak için hazırlık yaptığını anlattı.

"Her geçen gün ata binmeyi daha iyi öğreniyorum. Kardeşlerime, arkadaşlarıma da öğretiyorum. Bu bizde gelenektir." ifadesini kullanan Değirmenci, ileride jokey olmak istediğini söyledi.