Son Dakika Haberleri: Yarışlarda Geç Çıkış Yapan Atına, Tenekeden 'Start Kabini' Yaptırdı

Yarışlarda Geç Çıkış Yapan Atına, Tenekeden 'Start Kabini' Yaptırdı

12 dakika önce

MUŞ'ta yaşayan at yetiştiricisi Emrullah Güler, yarışlara geç başlayan atı için dikkat çeken çözüm buldu.

Yarışlarda Geç Çıkış Yapan Atına, Tenekeden 'Start Kabini' Yaptırdı, System.String[]
MUŞ'ta yaşayan at yetiştiricisi Emrullah Güler, yarışlara geç başlayan atı için dikkat çeken çözüm buldu. Yaklaşık 1 yıldır sürekli kaybettiği için atını yarışlara sokmayan Güler, tarlaya tenekeden 'start kabini' yaptırdı. Güler, İngiliz atını her gün 'start kabini'nde zamanında çıkış için çalıştırıyor.

Merkeze bağlı Tabanlı köyünde yaşayan, evli ve 1 çocuk sahibi Emrullah Güler, uzun süre önce İngiliz atı alarak, yarışlara katılmaya başladı. 'Kırım' ismini verdiği atıyla 1200 ve 200 metre yarışlarına katılan Güler, birçok kez ilk 3'e girip, büyük ikramiyeler elde etti. Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'daki hipodromlarda Güler'e ödül kazandıran 'Kırım', geçen yıl geç çıkış yapmaya başladı. Emrullah Güler, geç start almayı sürdürünce yarışlardan çektiği atı için dikkat çeken çözüm buldu. Hipodromlarda yeniden başarılar elde etmek isteyen Güler, atı için tarlasına tenekeden 'start kabini' yaptırdı. Burada yaklaşık 3 aydır her gün 'Kırım'ı çalıştıran Emrullah Güler, "'Kırım', katıldığı birçok yarışta 1200 ve 2000 metrelerde aldığı derecelerle bana büyük ikramiyeler kazandırdı. Yarışların başarılı atı, geç start almaya başlayınca ben de çekilmek zorunda kaldım. 3 aydan beri benim buluşumla yaptığım ilkel 'start kabini'nde atıma günde 2 sefer antrenman yaptırıyorum. Şimdi kabinden zamanında çıkıyor. Mart ayı sonlarında Elazığ'da yapılacak yarışlara götüreceğim" dedi.

- Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:05 Kaynak: DHA

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