Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi - Son Dakika

Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi

20.10.2020 12:46

- Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi Şanlıurfa'da en lezzetli isotlar yarıştı Sanatçı Mahmut Tuncer en lezzetli isotu seçti Şanlıurfa'da kadınların kendi elleriyle yaptığı isotların en iyisi ve lezzetlisi, düzenlenen yarışmayla belirlendi.

- Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi

Şanlıurfa'da en lezzetli isotlar yarıştı

Sanatçı Mahmut Tuncer en lezzetli isotu seçti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kadınların kendi elleriyle yaptığı isotların en iyisi ve lezzetlisi, düzenlenen yarışmayla belirlendi. Yarışmada ünlü ses sanatçısı Mahmut Tuncer'in de aralarında bulunduğu jüri üyeleri, hem isot yerken hem de puan verirken terledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılın en lezzetli isotu yarışması düzenlendi. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde "Dünyanın En Lezzetli Acısı Urfa İsotu" adıyla yemeklik ve çiğköftelik kategorilerinde düzenlenen yarışmada, 246 kişi isotlarıyla katıldı. İlk elemenin ardından finale kalan 62'si çiğköftelik, 21'i ise yemeklik isotlar, ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in de aralarında bulunduğu jüri, tarafından değerlendirildi. Yarışma sonucunda, bu yılın en iyi ve lezzetli yemeklik isotu ile çiğ köftelik isotu seçildi. Dereceye girenlere altın ile ödüllendirildi.

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yarışmacılara başarı diledi.

Sanatçı Mahmut Tencer de yarışmada jüri üyesi olarak isotların tadına bakarak puan verdi. Yarışma sonrası bir açıklama yapan Tuncer, en zor yarışmalardan birine katıldığını belirterek hem yerken hem de puan verirken terlediğini dile getirdi.

Yarışmada sıra gecesi ekibi kente özgü türküler seslendirirken, katılımcılara çiğ köfte ve şıllık tatlısı ikram edildi.

Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi
Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi
Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi
Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi

Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yarışma jürisi hem yerken hem de puan verirken terledi - Son Dakika

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