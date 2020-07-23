Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar - Son Dakika

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yalova'da iki genç girişimci tarafından yarışmalardan kazandıkları para ödülleri ve KOSGEB desteğiyle kurulan tesiste, 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan filament (termoplastik madde) üretiliyor.

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar, System.String[]

Yalova'da iki genç girişimci tarafından yarışmalardan kazandıkları para ödülleri ve KOSGEB desteğiyle kurulan tesiste, 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan filament (termoplastik madde) üretiliyor.

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Serhat Oran ve Kadri Karadeniz, 2018 yılında Kirazlı Sanayi Sitesi'nde tesis kurdu.

Aylık 3 ton üretim kapasitesine sahip tesise yeni üretim hattı kazandıran iki ortak, 5 kişiyi istihdam ettikleri iş yerinde 10 ton üretim için denemelere başladı.

Serhat Oran, AA muhabirine, üniversitede başlattığı filament üretim projesiyle çeşitli yarışmalara katıldıklarını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) her yıl düzenlediği yarışmada finale kaldıklarını, İTÜ Arı Teknokent'ten yatırım desteği kazandıklarını belirten Oran, "Aldığımız destek, filament üretim hattını kurmaya yetmiyordu. Biz de yarışmalara katılmaya devam ettik. Katıldığımız yarışmalardan kazandığımız ödüllerle filament üretim hattını kurduk. KOSGEB'e de başvurup aldığımız destekle işletmemizi faaliyete geçirdik." dedi.

Oran, yarışmalar ile KOSGEB desteğinden gelen toplam 400 bin lirayı bu yatırıma harcadıklarını anlattı.

Türkiye'de filament üreten birkaç firma bulunduğunu ve bu sarfiyat malzemesinin, maliyeti daha hesaplı olduğu için Uzak Doğu ülkelerinden ithal edildiğini dile getiren Oran, şöyle devam etti:

"Yerli bir firma olarak öncelikli hedefimiz bu ithalatın azaltılmasını sağlamak. Daha sonra ise katma değerli ürünleri ihraç etmek istiyoruz. İki yılda filamentlerin Ar-Ge'sini tamamlayıp satışına başladık. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ciddi bir talep oldu. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için 3 vardiya şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü 3D yazıcılar, siperlik maske üretimlerinde çok fazla kullanılıyor. O yüzden de bizim gibi yerli üreticiler bu açığı kapatmaya çalışıyor."

ABD'ye ihracata hazırlanıyorlar

İlk kurdukları üretim hattının aylık 3 ton kapasiteye sahip olduğunu aktaran Oran, bu nedenle yeni hat için yatırım desteği aldıklarını belirtti.

Kapasite artışına giderek 10 tonluk üretim yapabilecek güce ulaştıklarını bildiren Oran, "Aksa Akrilik bize yatırım desteğinde bulundu. Biz de bu destekle yeni üretim hattını aldık. Bu yeni üretim hattı Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Farklı gramajlarda 10 kilogramlık filament sarımı yapabileceğiz." diye konuştu.

Tesisi 7 gün 24 saat aralıksız çalıştırdıklarını ifade eden Oran, pazarlama konusunda da önemli bir seviyeye geldiklerini ve birçok ile satış yapabildiklerini vurguladı.

Satış rakamlarından memnun olduklarını anlatan Oran, şunları kaydetti:

"Henüz yolun başındayız. Hedefimiz başta ithalatı ciddi seviyelerde önleyip, daha sonra ihracat yapabilmek. ABD'ye teklif verdik ve yakın zamanda Türkiye'den bu ülkeye ürün satabilecek konuma geleceğiz. Umarım bu hayallerimizi gerçekleştirip global bir firma olmayı başarabiliriz. Türkiye'nin aylık filament tüketimi 20 ila 30 ton. Biz burada 10 tonluk üretimle Türkiye'nin ihtiyacı olan filamentin yarısını üretiyor olacağız. Aslında dışa bağımlı değiliz, sadece yerli ürünlerin desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda da tüm kullanıcıların desteğini bekliyoruz."

Türkiye, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar - Son Dakika Ekonomi
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