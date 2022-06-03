Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama - Son Dakika
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Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama

03.06.2022 09:00

Karşılama görüntüleri Yarışmada birinci olan orman işçilerin kutlamasından detay görüntüler Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak'ın açıklaması Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada bölge birincisi...

Karşılama görüntüleri

Yarışmada birinci olan orman işçilerin kutlamasından detay görüntüler

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak'ın açıklaması Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada bölge birincisi olan Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi, davul zurna ile karşılandı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 14 işletme müdürlüğünün katıldığı yarışmada Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, birinci oldu.

Yarışma sonrasında Vezirköprü ilçesine dönen ekip, Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde davul zurna ile karşılandı. Ekip, kazandıkları kupa ve madalyayı Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak'a sundu.

Irmak, orman yangınları ile mücadelede en hızlı ve en donanımlı ekip yarışmasında birinci olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, kazasız ve yangınsız bir sezon geçirmeyi diledi.

Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama
Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama
Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama
Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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