Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu! - Son Dakika

Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu!

10.05.2021 09:57

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etti. Aldığı teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın ise "Evet" cevabını vererek sevgilisine sarıldı. O anda stüdyoda romantik anlar yaşandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan bölümünde romantik anlar yaşandı. Eğitim görevlisi Michele Cedolin, kendisini desteklemek için stüdyoya gelen sevgilisine herkesi içinde evlilik teklifi etti.

STÜDYODA ROMANTİK ANLAR

Yarışmacı Michele Cedolin, soruya yanlış cevap verdikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Ben de bir soru sorabilir miyim?" diyerek söz hakkı istedi. Yerinden kalkarak seyirciler arasında oturan sevgilisi İrem Doğan'ın yanına giden Cedolin, herkesin içinde diz çökerek sevgilisine "Benimle evlenir misin?" dedi. Teklif karşısında şoke olan Doğan, "Evet" diyerek sevgilisine sarıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti

"BENİM HEYECANIM BAŞKAYDI"

Gördüğü manzara karşısında hem şaşıran hem mutlu olan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise çifti stüdyonun ortasına çıkartarak tebrik etti. Yarışmadan bambaşka bir heyecan yaşadığını söyleyen yarışmacı, "Soruları cevaplarken aslında benim heyecanım başkaydı" diyerek İmirzalıoğlu ile şakalaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti

İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde tamamlayan Michele Bey, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti
Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti
Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu!

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Son Dakika Magazin Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu! - Son Dakika Magazin


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