Yarışmada kazandıkları para ödülünü depremzedelere bağışladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarışmada kazandıkları para ödülünü depremzedelere bağışladılar - Son Dakika

Yarışmada kazandıkları para ödülünü depremzedelere bağışladılar

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 'Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz' yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödül olarak aldıkları parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

Yarışmada kazandıkları para ödülünü depremzedelere bağışladılar, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 'Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz' yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödül olarak aldıkları parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere, camiye gitme ve namaz kılma alışkanlığı kazandırılması amacıyla ara tatilde "Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi kapsamında yarışma düzenlendi. Yarışma sonucunda Elbistan'ın kırsal mahallelerinden Yapraklı'dan Mehmet Şahin isimli öğrenci birinci olurken, İsa Kurt ikinci ve Nihat Yüksel de üçüncülük elde etti. Dereceye giren 3 öğrenciye toplamda 1700 TL para ödülü verildi.


Mehmet Şahin, İsa Kurt ve Nihat Yüksel, örnek bir davranışa imza atarak ödül olarak kazandıkları bu parayı kendi ihtiyaçları için harcamak yerine Elazığ'daki depremde mağdur olan akranlarına göndermeye karar verdi. Öğrencilerin aldıkları bağış yapma kararı, okul yönetimi ve öğretmenlerini de duygulandırdı. Öğrencilerin bağışladığı 1700 TL, depremzedeler için açılan hesaba yatırıldı.


Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, örnek bir davranışa imza atan öğrencileri ziyaret etti. Kılınç, bu projeyi iki yıldır başarıyla uygulayan okulun din kültür öğretmeni Emrullah Yıldız'a ve mahalle cami imam hatibi Ahmet Filiz'e teşekkür etti.


Öğrencileri kutlayan Müftü Kılınç, "Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen insanların acısını yüreklerinde hisseden yavrularımızı kutluyorum. Kardeş olmanın gerekliliğini ispatladılar. Allah onlardan razı olsun. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar nasip etsin" dedi.


Okul müdürü Kazım Tat ve mahalle muhtarı Durmuş Ali Şahin de, bu duyarlılıklarından dolayı öğrencilerini kutladı.


Ziyaret sonunda öğrencilere Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından plaket ve hediye verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Mehmet Şahin, Elbistan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı
Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarışmada kazandıkları para ödülünü depremzedelere bağışladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]