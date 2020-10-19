Yarışmadan 125 bin lira kazanan tarım işçisi, parayı kardeşleri için harcayacak - Son Dakika

ŞANLIURFA'dan mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesine soğan toplamaya giden Hikmet Karakurt (22), 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 125 bin lira kazandı. Kazandığı para ile ilgi toplayan Karakurt, "Bu kadar büyük para kazanmak bizim için hayaldi. Kazandığım bu parayı kardeşlerimin eğitimine harcayacağım" dedi.

Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hikmet Karakurt, her yıl yaz tatilinde olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte geçimlerini sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti. 8 çocuklu ailesi ile tarlada soğan toplarken 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvuran Karakurt, katıldığı programda 125 bin lira kazandı.