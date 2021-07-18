Üye Girişi
Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı - Son Dakika

Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı

18.07.2021 10:34
Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Z.B. (13) isimli çocuk, yarışmadan kazandığı bisikleti ile seyir halindeyken yoldan geçen kamyonetin altında kaldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Z.B. (13) isimli çocuk, yarışmadan kazandığı bisikleti ile seyir halindeyken yoldan geçen kamyonetin altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde, Trabzon'un Araklı ilçesi eski Sürmene köprüsü mevkiinde Z.B. isimli kız çocuğu yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken, o esnada seyir halinde olan bir kamyonet çarptı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından küçük kız Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kız çocuğu Trabzon Numune Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Z.B. isimli kız çocuğu bisikletini o gün Araklı'da düzenlenen bir yarışmada kazanmıştı. Yöre halkı geçen hafta da aynı yerde bir kız çocuğuna arabanın çarpması sonucu yaralandığını ifade ederken, en kısa zamanda burada bir önlem alınmasını istediler. - TRABZON

Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı
Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı

Kamyonet, Sürmene, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Denetim yapan ekipler şaşkına döndü! Zırhlı aracın gizli bölgesinden uyuşturucu ve silah çıktı 11:29 Denetim yapan ekipler şaşkına döndü! Zırhlı aracın gizli bölgesinden uyuşturucu ve silah çıktı Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında 11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı 10:37 Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! 10:12 Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Ülke yasta, Merkel'in veliahtı keyifte! 141 kişinin can verdiği sel bölgesinde kahkaha attı 10:04 Ülke yasta, Merkel'in veliahtı keyifte! 141 kişinin can verdiği sel bölgesinde kahkaha attı Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı 09:31 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış 23:58 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı 22:47 Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı

Son Dakika Haberleri
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz uyardı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
11:29 Denetim yapan ekipler şaşkına döndü! Zırhlı aracın gizli bölgesinden uyuşturucu ve silah çıktı
11:17 Dışişleri Bakanlığı'ndan o karara tepki: Din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir
11:13 Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri
11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında
11:07 Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor
10:32 Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Yaşamını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi
10:23 Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı
10:08 Eş kavgasının sonu kanlı bitti! Öfkeli koca önce eşini yaraladı, sonra canına kıydı
09:38 Film sahnelerini aratmadı! Şelaleden düşen adam 5 saatlik operasyonla kurtarıldı
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz uyardı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz uyardı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar         
11:37
Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri         
11:14
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Eşini ayaklarından vuran koca, aynı silahla intihar etti Eşini ayaklarından vuran koca, aynı silahla intihar etti         
10:06
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor         
09:49
Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor         
00:28
Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi         
23:19
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü         
21:13
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı         
20:03
Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt         
18:42
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 11:42:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement