'Yarışmadan önce gözlerimizi kapatıp hareketleri hayal ediyoruz' - Son Dakika

'Yarışmadan önce gözlerimizi kapatıp hareketleri hayal ediyoruz'

08.05.2021 07:27
'Yarışmadan önce gözlerimizi kapatıp hareketleri hayal ediyoruz', System.String[]

Rusya'da düzenlenen Avrupa Trampolin Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Ceren Elif Çolakve Sıla Karakuş 44.830 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Rusya'da düzenlenen Avrupa Trampolin Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Ceren Elif Çolak

ve Sıla Karakuş 44.830 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Böylelikle bu alandaki ilk madalyamızı kazandırdılar. Şampiyonadan döner dönmez Elif (16) ve Sıla'ya (17) neler hissettiklerini sorduk.

Trampolin branşına nasıl başladınız?

Sıla Karakuş: Beş yaşımda ailemin beni teşvik etmesiyle jimnastiğe başladım. Daha sonra antrenörlerimin yönlendirmesiyle trampolinle tanıştım.

Elif Çolak: Babam jimnastik yarışmalarını çok severek izlermiş. Benim de jimnastikçi olmamı istedi.

Rusya, Soçi'deki turnuva nasıl geçti?

Sıla Karakuş: Çok eğlenceli ve çok başarılı bir yarışmaydı. 2019 Aralık ayından sonra ilk defa büyük bir şampiyonada yarışmanın heyecanı vardı.

Nasıl hazırlandınız?

Elif Çolak: Çok çalıştık. Federasyonumuz bizi her ayın üç haftası Bolu'ya, olimpik merkeze götürdü kamp için.

Yarışmalara çıkarken nasıl motive oluyorsunuz?

Sıla Karakuş: Yanımda taşıdığım uğurlu bir tokam var, hep bileğimde duruyor. Onun dışında her zaman kendimi hareketleri yapabileceğime inandırmaya uğraşıyorum. Kendimi motive etmek için çabalıyor, kendimle konuşmaya çalışıyorum. Bunlar bana çok iyi

geliyor.

Elif Çolak: Sıla'yla birlikte yarışmaya çıkmadan önce gözlerimizi kapatıp trampolinde yapacağımız seriyi en düzgün şekilde yaptığımızı hayal ediyoruz.

Elif Çolak (solda) ve Sıla Karakuş, Avrupa ikincisi oldu.

Birbirinize söylediğiniz şeyler oluyor mu çıkmadan önce?

Sıla Karakuş: Birbirimizi, hazırladığımız seti yapabileceğimize inandırıyoruz.

Elif Çolak: Birbirimizi rahatlatmak için hep konuşuyoruz ve bir taktiğimiz var: Bizden önce ve sonra çıkan hiçbir rakibimizi izlemiyor ve puanlarına bakmıyoruz. Sadece kendimize odaklanıyoruz. Elimizden geleni yaparsak her şeyi başarabiliriz diyoruz kendi kendimize.

Ne kadar zamandır tanıyorsunuz birbirinizi? Sık sık görüşür müsünüz?

Sıla Karakuş: Elif'le 2016'da tanıştık. 2021'in ocak ayında başlayan olimpik kamplarımız sayesinde her ayın üç haftası birlikte vakit geçiriyoruz. Trampolindeyken, havada konuşma şansımız olmadığından Elif yanımdayken onu hissetmeye çalışıyorum. Artık birbirimizi

o kadar iyi tanıyoruz ki trampolinde birbirimizin ne yapacağını hissedebiliyoruz.

Birlikte çok zaman geçiriyorsunuz. Tartıştığınız, küstüğünüz oluyor mu?

Sıla Karakuş: Arada birbirimize trip attığımız oluyor. Sonra unutup işimize devam ediyoruz. Antrenmanlara hiçbir şekilde yansıtmıyoruz.

Şampiyonada ikinci olduğunuzu öğrendiğinizde nasıl hissettiniz? Aileniz nasıl tepki verdi?

Sıla Karakuş: Gerçekten çok mutlu olduk. Bize inanan, güvenen herkesi mutlu ettiğimize çok sevindik.

Elif Çolak: İkinci olduğumuzu görünce Sıla'yla birbirimize sarılıp ağladık. Çok mutlu ve gururluyduk. Ailelerimiz de çok sevindi. Hatta sevinçten onlar da ağlıyorlardı. Telefonla konuşurken annemin sevinçten ağladığını duyunca çok büyük bir şey başardığımızı anladık.

TRAMPOLİN SAĞLIK İÇİN ÇOK FAYDALI

Mehmet Caner Güzeltürk, Trampolin Milli Takımı antrenörü, 'Trampolin Cimnastik Öğrenim Metotları' kitabının yazarı

ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİR, KORKU DUYGUSUNDAN UZAKLAŞTIRIR

*Trampolinde zıplarken hücreler genişler ve iletişime geçer. Vücut içinde basınç değişimleri yaratır ve kan dolaşımı hızlanır, tıkanıklıkları giderir. Lenflerin boşaltımını geliştirir, hücre zarını temizler ve bütün vücudu güçlendirir.

Sindirimi ve boşaltımı kolaylaştırır, kalbi korur, endokrin sistemini ve böbreküstü bezlerini destekler.

* Tiroit fonksiyonlarını geliştirir, regl problemlerini hafifletir, kasları güçlendirir, kemik yoğunluğunu arttırır. Stresi azaltır.

* Kişinin özgüven duygusunu geliştirir. Korku duygusundan uzaklaştırır.

* Vücuttaki yağ seviyesini azaltır. Bacakları, kalçaları, karnı, kolları ve basenleri sıkılaştırır. Çevikliği, dayanıklılığı arttırır, dengeyi geliştirir.

İLK KEZ DENEYENLER İÇİN...

Spor alışveriş sitelerinde ev ya da bahçe tipi trampolin bulabilirsiniz. Ev tipi düşünüyorsanız, ses yapabileceğini göz önünde bulundurun.

Beş dakikalık seanslarla, hafif sıçramayla başlayın ve kademeli olarak arttırın. Haftada üç seans

başlangıç için ideal. Sonra günde üç seansa kadar çıkın ve seans başına 15 dakika çalışın.

Hafif sıçrama yeni başlayanlar içindir. Trampolinin yüzeyinden ayakları kesmeden yapılır.

Biraz ilerledikten sonra dengeyi kurup dizleri yukarıya çekerek yürüyüş ve koşu hareketi yapabilirsiniz.

'Yarışmadan önce gözlerimizi kapatıp hareketleri hayal ediyoruz'

Cimnastik, Rusya, Bolu, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Yarışmadan önce gözlerimizi kapatıp hareketleri hayal ediyoruz' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 205 yaralı İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 205 yaralı Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı         
02:53
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor         
23:34
Camdaki Kız dizisinin başrolü Nur Sürer, bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu Camdaki Kız dizisinin başrolü Nur Sürer, bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu         
22:02
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti         
17:30
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 07:50:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Yarışmadan önce gözlerimizi kapatıp hareketleri hayal ediyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement