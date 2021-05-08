'Yarışmadan önce gözlerimizi kapatıp hareketleri hayal ediyoruz'

Rusya'da düzenlenen Avrupa Trampolin Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Ceren Elif Çolak

ve Sıla Karakuş 44.830 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Böylelikle bu alandaki ilk madalyamızı kazandırdılar. Şampiyonadan döner dönmez Elif (16) ve Sıla'ya (17) neler hissettiklerini sorduk.

Trampolin branşına nasıl başladınız?

Sıla Karakuş: Beş yaşımda ailemin beni teşvik etmesiyle jimnastiğe başladım. Daha sonra antrenörlerimin yönlendirmesiyle trampolinle tanıştım.

Elif Çolak: Babam jimnastik yarışmalarını çok severek izlermiş. Benim de jimnastikçi olmamı istedi.

Rusya, Soçi'deki turnuva nasıl geçti?

Sıla Karakuş: Çok eğlenceli ve çok başarılı bir yarışmaydı. 2019 Aralık ayından sonra ilk defa büyük bir şampiyonada yarışmanın heyecanı vardı.

Nasıl hazırlandınız?

Elif Çolak: Çok çalıştık. Federasyonumuz bizi her ayın üç haftası Bolu'ya, olimpik merkeze götürdü kamp için.

Yarışmalara çıkarken nasıl motive oluyorsunuz?

Sıla Karakuş: Yanımda taşıdığım uğurlu bir tokam var, hep bileğimde duruyor. Onun dışında her zaman kendimi hareketleri yapabileceğime inandırmaya uğraşıyorum. Kendimi motive etmek için çabalıyor, kendimle konuşmaya çalışıyorum. Bunlar bana çok iyi

geliyor.

Elif Çolak: Sıla'yla birlikte yarışmaya çıkmadan önce gözlerimizi kapatıp trampolinde yapacağımız seriyi en düzgün şekilde yaptığımızı hayal ediyoruz.

Elif Çolak (solda) ve Sıla Karakuş, Avrupa ikincisi oldu.

Birbirinize söylediğiniz şeyler oluyor mu çıkmadan önce?

Sıla Karakuş: Birbirimizi, hazırladığımız seti yapabileceğimize inandırıyoruz.

Elif Çolak: Birbirimizi rahatlatmak için hep konuşuyoruz ve bir taktiğimiz var: Bizden önce ve sonra çıkan hiçbir rakibimizi izlemiyor ve puanlarına bakmıyoruz. Sadece kendimize odaklanıyoruz. Elimizden geleni yaparsak her şeyi başarabiliriz diyoruz kendi kendimize.

Ne kadar zamandır tanıyorsunuz birbirinizi? Sık sık görüşür müsünüz?

Sıla Karakuş: Elif'le 2016'da tanıştık. 2021'in ocak ayında başlayan olimpik kamplarımız sayesinde her ayın üç haftası birlikte vakit geçiriyoruz. Trampolindeyken, havada konuşma şansımız olmadığından Elif yanımdayken onu hissetmeye çalışıyorum. Artık birbirimizi

o kadar iyi tanıyoruz ki trampolinde birbirimizin ne yapacağını hissedebiliyoruz.

Birlikte çok zaman geçiriyorsunuz. Tartıştığınız, küstüğünüz oluyor mu?

Sıla Karakuş: Arada birbirimize trip attığımız oluyor. Sonra unutup işimize devam ediyoruz. Antrenmanlara hiçbir şekilde yansıtmıyoruz.

Şampiyonada ikinci olduğunuzu öğrendiğinizde nasıl hissettiniz? Aileniz nasıl tepki verdi?

Sıla Karakuş: Gerçekten çok mutlu olduk. Bize inanan, güvenen herkesi mutlu ettiğimize çok sevindik.

Elif Çolak: İkinci olduğumuzu görünce Sıla'yla birbirimize sarılıp ağladık. Çok mutlu ve gururluyduk. Ailelerimiz de çok sevindi. Hatta sevinçten onlar da ağlıyorlardı. Telefonla konuşurken annemin sevinçten ağladığını duyunca çok büyük bir şey başardığımızı anladık.

TRAMPOLİN SAĞLIK İÇİN ÇOK FAYDALI

Mehmet Caner Güzeltürk, Trampolin Milli Takımı antrenörü, 'Trampolin Cimnastik Öğrenim Metotları' kitabının yazarı

ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİR, KORKU DUYGUSUNDAN UZAKLAŞTIRIR

*Trampolinde zıplarken hücreler genişler ve iletişime geçer. Vücut içinde basınç değişimleri yaratır ve kan dolaşımı hızlanır, tıkanıklıkları giderir. Lenflerin boşaltımını geliştirir, hücre zarını temizler ve bütün vücudu güçlendirir.

Sindirimi ve boşaltımı kolaylaştırır, kalbi korur, endokrin sistemini ve böbreküstü bezlerini destekler.

* Tiroit fonksiyonlarını geliştirir, regl problemlerini hafifletir, kasları güçlendirir, kemik yoğunluğunu arttırır. Stresi azaltır.

* Kişinin özgüven duygusunu geliştirir. Korku duygusundan uzaklaştırır.

* Vücuttaki yağ seviyesini azaltır. Bacakları, kalçaları, karnı, kolları ve basenleri sıkılaştırır. Çevikliği, dayanıklılığı arttırır, dengeyi geliştirir.

İLK KEZ DENEYENLER İÇİN...

Spor alışveriş sitelerinde ev ya da bahçe tipi trampolin bulabilirsiniz. Ev tipi düşünüyorsanız, ses yapabileceğini göz önünde bulundurun.

Beş dakikalık seanslarla, hafif sıçramayla başlayın ve kademeli olarak arttırın. Haftada üç seans

başlangıç için ideal. Sonra günde üç seansa kadar çıkın ve seans başına 15 dakika çalışın.

Hafif sıçrama yeni başlayanlar içindir. Trampolinin yüzeyinden ayakları kesmeden yapılır.

Biraz ilerledikten sonra dengeyi kurup dizleri yukarıya çekerek yürüyüş ve koşu hareketi yapabilirsiniz.