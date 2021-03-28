Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Bilecik'te düzenlenen "On Kıta Bir Vatan", "İlelebet İstiklal" konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Bilecik Müftülüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenledi. İstiklal Marşı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un gençler tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Korona virüs tedbirleri eşliğinde il müftülüğünde gerçekleştirilen ödül takdim töreninde öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Ali Erhun, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK