Son Dakika Haberleri: Yarışmaların ödülü "koç" oldu
Son Dakika Güncel Haber

Yarışmaların ödülü "koç" oldu

4 dakika önce

Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere koç ve altın hediye edildi.

Yarışmaların ödülü
Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere koç ve altın hediye edildi.
İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalara protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağı alma yarışmaları, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Yarışmacıların yaklaşık bir saat süreyle direkten bayrağı almak için mücadele ettiği yarışmada ilginç görüntüler oluştu. Yarışmada, Önder Akkaya uzun uğraşlar sonucunda aldığı bayrağı Belediye Başkanı Barış Ayhan'a takdim etti.
Halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmalarında dereceye girenlere koç, yüzme yarışmasında dereceye girenlere ise altın hediye edildi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan ve protokol üyeleri yarışmacılara ödüllerini vererek, dereceye girenleri tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:58 Kaynak: AA
kabotaj bayramı, denizcilik, protokol, sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Benzine 27 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 20:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarışmaların ödülü "koç" oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]