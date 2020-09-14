Yarışmanın final turuna kalan öğrenciler çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Yarışmanın final turuna kalan öğrenciler çalışmalarına devam ediyor

TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Yarışmanın final turuna kalan öğrenciler çalışmalarına devam ediyor, System.String[]
TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek. Yarışmanın Sürü İHA alanında final turuna kalmayı başaran MERGEN ekibi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Takımın akademik danışmanlığını Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde (İngilizce) Araştırma Görevlisi Uğur Osman Yücel yaparken MERGEN ekibi üyelerinin görev alanını şöyle tanımlıyor;

"MERGEN takımı, Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Takım üyeleri, veritabanı, linux sistemler, bilgisayar mimarisi gibi alanlarda bilgi sahibi olmakla beraber sıkça fikir alışverişinde bulunmaktadır. Takım üyelerinden; takım lideri Tevhit Karslı mobil uygulama projelerinde yer almıştır, Burak Aktepe gömülü sistemler üzerine projeler geliştirmektedir, Yahya Mehmet Sağdur C#'da çeşitli projeler geliştirmiştir, Bilal Gelik yapay zeka alanında araştırmalar yapmaktadır, Fatmanur Akbaş ve Nihan Nur Şıngır ise C ve Java dillerinde çeşitli projeler gerçekleştirmiştir."

HEDEFLERİ VE ÇALIŞMA SİSTEMLERİ NELER?

Yarışma için sıkı bir kampa giren ekip hedeflerini ve çalışma sistemlerini ise şu sözlerle dile getiriyor;

"Otonom sistemlere ve sürü algoritmalarına ilgi duyan, yazılım mühendisliği öğrencileri olarak TEKNOFEST'in Sürü İHA Simülasyon Yarışmasına katılmaya karar verdik. Yarışmanın amacı sürü halindeki İHA'ların tanımlanan görevlerini en iyi şekilde paylaştırıp, en yetkin şekilde yerine getirmeleridir. Yarışmanın senaryosu ise insansız hava araçlarıyla deprem sonrası enkaz bölgesindeki kazazedelerin hastaneye taşınmaları ve telekomünikasyon hizmeti sağlamaya odaklanmıştır. Ülkemiz 3 fay hattı grubunun bulunduğunu bir deprem ülkesidir. Biz de depremden alınan yaraları en hafife indirmeye yönelik bu yarışmaya katılıp, takımımızla beraber yazılım algoritmaları geliştirmeye karar verdik."

"YARIŞMADA İDDİALIYIZ"

Yarışmanın Final turu öncesi iki zorlu etabı geride bırakan ekip öncelikli hedeflerinin Maltepe Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtiyor.Yarışmanın en zorlu etabının final turu olduğunun bilincinde olduğunu hatırlatan MERGEN ekibi yarışmayı birinci olarak tamamlamak konusunda da iddialı olduklarını dile getiriyor.

"YARIŞMADA FİNALE KALMADAN ÖNCE 2 AŞAMADAN GEÇTİK."

MERGEN ekibi şöyle devam etti;

Ön Tasarım Raporu (Ön Eleme): Ön tasarım raporu oluşturduk, özet olarak bu raporda yapmamız gereken görevleri çıkardık ve bu görevleri nasıl gerçekleştireceğimizi, ne tür algoritma adımları izleyeceğimizi bu raporda ilettik.

Video ve Kaynak Kodlar: Raporda belirttiğimiz algoritma adımlarını geliştirdik ve ön elemeyi geçen 48 takım arasından 5. olarak finale çıkmaya hak kazandık. Şimdi hedefimiz finalde birinci olarak kendimizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek."

YARIŞMAYA DAİR TEKNİK BİLGİLER NELER?

Zorlu bir hazırlık sürecinde bulunduklarını belirten MERGEN ekibi yarışmaya dair ise şu teknik bilgileri paylaştı;

"Yarışmanın asıl amacı geleceğin teknolojisi olarak kullanılacak İHA'ların bir ekip, sürü olarak uçmasını sağlayarak sürü uçuşuyla daha çok yarar sağlamayı amaçlamaktadır. Yarışmayı anlatmamız gerekirse yarışmanın ilk gününde takımlar yazdıkları algoritmaları ve kodları jüri üyelerine anlatarak sunum yapmakta ve jüri üyelerinin sorularına cevap vermektedir. İlk gün herhangi bir eleme durumu olmamaktadır. İkinci gün simülasyon ortamında gerçekleştirilen yarışmada yazılan algoritmalar ve kodlar senaryo senaryo koşturularak oynatılmakta ve her senaryo sonu puan tablosu açıklanmakta ve yarışmacılarla paylaşılmaktadır. Her gün puan durumuna göre elemeler yapılarak final gününe kadar gelen yarışmacılar arasından ilk 3 belirlenmektedir.

Yarışmanın içinde bizden beklenenler verilen formasyon uçuşunun eksiksiz ve hatasız bir şekilde uygulanarak İHA'ların bir düzen içinde uçması sağlanmaktadır. İHA'lar buradaki durumlarına göre puan toplamaya başlamakta; formasyon uçuşu tamamlandıktan sonra kaza kırım alanına varan İHA'lar arama algortimalarını uygulayarak yaralı kazazede ve Telekom bekleyen kazazedeleri bulmaya çalışmaktadır. İHA'lar yaralı kazazedeyi bulduğunda uygun ve boş bir hastane belirleyerek İHA'ları buraya taşımakta ve hastayı hastaneye bırakmaktadır. Buna göre puan toplamaktadır. İHA'lar yarası bulunmayan kazazedelere Telekominikasyon sağlayarak telekominikasyon altında ayrı bir puan toplamaktadır. Bu şekilde senaryo puanları hesaplanmakta ve sıralamalar belirlenmektedir."


- İstanbul

Havacılık, Gaziantep, Eylül, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yarışmanın final turuna kalan öğrenciler çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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