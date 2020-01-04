Yarıştıkları öne sürülen motosikletler çarpıştı: 2 ölü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarıştıkları öne sürülen motosikletler çarpıştı: 2 ölü (2) - Son Dakika

Yarıştıkları öne sürülen motosikletler çarpıştı: 2 ölü (2)

7 saat önce

2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADAN SONRA VALİ KARALOĞLU'NDAN KASK UYARISIAntalya'nın Kepez ilçesinde yarıştıkları öne sürülen iki motosikletin çarpışması sonucu Alihan Dilek'in (18) hayatını kaybetiği kazada yaralanan Serdar Kilit (20) de tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yarıştıkları öne sürülen motosikletler çarpıştı: 2 ölü (2), System.String[]

2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADAN SONRA VALİ KARALOĞLU'NDAN KASK UYARISI

Antalya'nın Kepez ilçesinde yarıştıkları öne sürülen iki motosikletin çarpışması sonucu Alihan Dilek'in (18) hayatını kaybetiği kazada yaralanan Serdar Kilit (20) de tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu Twitter hesabından sürücülere kask takmaları çağrısında bulundu. Paylaşımında kaza yapan bir motosikletin fotoğrafının yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesinin görseline de yer veren Vali Karaloğlu, "Bugün elim bir motosiklet kazasında, 18 ve 20 yaşında iki gencimizi kaybettik. Gençlerimiz kasklarını taksalardı, belki hayata tutunacaklardı. N'olur, kaskınızı takmadan trafiğe çıkmayın. Hayatınıza kastetmeyin" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:55 Kaynak: DHA
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