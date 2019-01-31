Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Atölyeleri Devam Ediyor

Yarıyıl Atölyeleri Devam Ediyor

53 dakika önce

Çocuklar yarıyıl tatilinde Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı atölyelerle hem eğleniyor hem öğreniyor.

Yarıyıl Atölyeleri Devam Ediyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, Bilim Deney Merkezi ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi birbirinden renkli atölyeler ile çocukların tatillerini verimli şekilde geçirmelerini sağlamaya devam ediyor.

Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde çocuklar Geri Dönüştürelim Atölyesi ile geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kendi değirmenlerini ve oyuncak araba kulvarlarını tasarladılar. Deniz Canlıları Atölyesi'nde ise çocuklar, deniz canlılarını, deniz ekosistemindeki çeşitliliğin nedenlerini ve deniz kirliliğine sebep olan etmenleri öğrendiler. Hem öğrendikleri bilgileri pekiştirecek hem de motor becerilerinin gelişiminin desteklenmesini sağlayacak etkinlik ile çocuklar kendi akvaryumlarını tasarladılar.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde başlayan Kış Okulu Programında 8-10 yaş grubundaki çocuklara, hayvanat bahçelerinin geçmişten bugünkü modern hayvanat bahçelerine olan gelişimleri gösterilerek, hayvanat bahçelerinin asıl misyonu olan eğitim ve koruma çalışmalarından bahsedildi. Ayrıca çevre kirliliğinin ekolojik dengeyi nasıl bozduğu ve bireysel olarak neler yapılması gerektiği hakkında bilgi alan çocuklar daha sonra Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ni gezdiler.

Çocuk Hakları Birimi ise kış okulunda veliler ve 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için Varlığınla Değerlisin Semineri gerçekleştirdi. "Günlük yaşamda kendi varlığımızın ve kendimiz dışındakilerin varlığının ne kadar farkındayız? Kendimizle ve kendimiz dışındakilerle varlığımızın değerinden yola çıkarak nasıl iletişim kuruyoruz? Peki, bize öğretilmiş, bizden beklenen her şeyi üstümüzden silkeleyip attığımızda onun altında kalan ve asıl elmas gibi parlayan varlığımızı oluşturan değerlerimiz nelerdir?" soruları çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde, yaş ve cinsiyet kalıplarının dışına çıkılarak katılımcıların kendi varlığı ve değerlerini fark etmeleri amaçlandı. Bunu yaparken beynin varlık ve değerler ile ilgili sistem olarak yaşama etkileri de konuşuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:54 Kaynak: Bültenler

Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, Güncel
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