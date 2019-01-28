Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatil Atölyelerine Büyük İlgi

Yarıyıl Tatil Atölyelerine Büyük İlgi

1 saat önce

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği 'Yarıyıl Tatil Atölyeleri' büyük ilgi gördü.

Yarıyıl Tatil Atölyelerine Büyük İlgi, System.String[]
Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği 'Yarıyıl Tatil Atölyeleri' büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde gerçekleşen taş boyama, çoraptan kukla yapımı, tişört boyama ve pet şişeden saksı yapımı atölyelerine katılan 6-12 yaş arası 600 çocuk yarıyıl tatilinde keyifli vakit geçirdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Mehmet Turan, Kuşadası Belediyesi, Güncel
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