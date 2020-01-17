Yarıyıl tatili başladı - Son Dakika
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Yarıyıl tatili başladı

6 saat önce

Öğrencilerden genel ve detaylar Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı.

Öğrencilerden genel ve detaylar Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Kırklareli'nde karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.

Yarıyıl tatili başladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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Son Dakika

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