Yarıyıl tatili başladı - Son Dakika

Vali Yılmaz Şimşek'in sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtması

Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması Niğde'de 405 okulda eğitim gören 72 bin 375 öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline girdi.

Yıldıztepe beldesindeki Şehit Ahmet Saltık İlkokulunu ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sınıfları gezerek, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Onların heyecanlarına ortak olmak için, Yıldıztepe beldesindeki okulu ziyaret ettiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize karnelerini takdim ettik, onların sevinçlerine ortak olduk. Tatil boş oturmak demek değildir. Öğrencilerimiz, bu tatili en iyi şekilde değerlendirsinler. Onlara, kitap okumalarını, arkadaşlarıyla bolca vakit geçirmelerini, müze ve sinemaya gitmelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda da zayıf olan derslerine çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum."