Yarıyıl tatili başladı - Son Dakika

Sınıfta karnelerin öğretmen tarafından dağıtılması

Ailelerin çocuklarıyla karne incelemesi

Çocukların sevinci Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Trabzon'da da karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.