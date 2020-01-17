Yarıyıl tatili başladı - Son Dakika

Yarıyıl tatili başladı
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Sınıfta karnelerin öğretmen tarafından dağıtılması Ailelerin çocuklarıyla karne incelemesi Çocukların sevinci Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Sınıfta karnelerin öğretmen tarafından dağıtılması
Ailelerin çocuklarıyla karne incelemesi
Çocukların sevinci Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Trabzon'da da karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.
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