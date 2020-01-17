Yarıyıl tatili başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarıyıl tatili başladı - Son Dakika

Yarıyıl tatili başladı

6 saat önce

Kütahya'da, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören yaklaşık 100 bin öğrenci yarıyıl tatiline başladı.

Kütahya'da, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören yaklaşık 100 bin öğrenci yarıyıl tatiline başladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Cahit Zarifoğlu İlkokulundaki karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak olduklarını söyledi.

Öğrencilerin geçirdikleri bir dönemin ardından karnelerini aldıklarını belirten Toraman, şunları kaydetti:

"Bu yıl bakanlığımızın talimatıyla eğitim öğretimde farklı bir sisteme geçildi. Yarıyıl tatillerinden önce bir hafta kadar bir ara tatilde uygulandı. Öğrencilerimiz, velililerimiz ve öğretmenlerimiz yeni sistemden memnun olduklarını söylediler. Çocuklarımızın evde, okulda ve sokakta mutlu olmalarını arzu ediyoruz. O yüzden okula severek gelmelerini ve okulda bulundukları süre içerisinde mutlu olmalarını önemsiyoruz. Bu uygulamanın da buna destek olduğuna inanıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de il genelindeki 583 okulda öğrenim gören 99 bin 800 öğrencinin karnelerini alarak tatile girdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile birlikte öğrencilere karnelerini verdi.

Yarıyıl tatili başladı

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi
AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarıyıl tatili başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]