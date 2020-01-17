Yarıyıl tatili başladı - Son Dakika

Kütahya'da, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören yaklaşık 100 bin öğrenci yarıyıl tatiline başladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Cahit Zarifoğlu İlkokulundaki karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak olduklarını söyledi.

Öğrencilerin geçirdikleri bir dönemin ardından karnelerini aldıklarını belirten Toraman, şunları kaydetti:

"Bu yıl bakanlığımızın talimatıyla eğitim öğretimde farklı bir sisteme geçildi. Yarıyıl tatillerinden önce bir hafta kadar bir ara tatilde uygulandı. Öğrencilerimiz, velililerimiz ve öğretmenlerimiz yeni sistemden memnun olduklarını söylediler. Çocuklarımızın evde, okulda ve sokakta mutlu olmalarını arzu ediyoruz. O yüzden okula severek gelmelerini ve okulda bulundukları süre içerisinde mutlu olmalarını önemsiyoruz. Bu uygulamanın da buna destek olduğuna inanıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de il genelindeki 583 okulda öğrenim gören 99 bin 800 öğrencinin karnelerini alarak tatile girdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile birlikte öğrencilere karnelerini verdi.