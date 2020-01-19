Yarıyıl tatili, Birgi'nin yüzünü güldürecek

" İzmir'in Uludağı" olarak adlandırılan Bozdağ'da çığ tehlikesi nedeniyle kayak tesislerinin kapalı olması, tarihi Birgi beldesindeki pansiyonculara yaradı. Yarıyıl tatili için çok sayıda rezervasyon aldıklarını söyleyen Birgili işletmeciler, Bozdağ'daki kayak tesislerinin kapalı olmasının kendileri için hem olumlu hem de olumsuz olduğunu söyledi.



İzmir, Manisa ve Aydın gibi illerin yanı sıra çevredeki il ve ilçelerden çok sayıda telefon aldıklarını belirten işletmeci Hakan Ökenel, "İnternet üstünden bizi arayan vatandaşlarımız, Bozdağ Kayak Merkezi ile ilgili çok sayıda soru soruyor. Özellikle kalacak yer olup olmadığını ve kayak merkezinin açık olup olmadığını soran vatandaşlarımıza, kayak merkezinin kapalı olduğunu fakat Bozdağ'da kar keyfi yapılabileceğini söylüyoruz" dedi.



Birgi'ye gelmeleri durumunda çok sayıda pansiyonun konuklara hizmet vereceğini belirten pansiyon işletmecisi Gökhan Çalış da "Birgi'de son dönemde ardı ardına pansiyonlar açılmaya başlandı. Birgi, Bozdağ'ın eteklerinde olan bir beldedir. Özel araçlarla 15-20 dakikada Bozdağ'a çıkılabilmektedir. Yollarımız da sürekli kontrol altında ve açık tutulmaktadır" diye konuştu.



"Pansiyonlarımız hazır"



Birgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan ise şu bilgileri aktardı: "Birgi'nin tarihi dokusu, beldemizi Ege Bölgesinin en önemli merkezilerinden biri haline getiriyor. Bin yıllık geçmişimiz, tarihi dokusunu koruyabilmiş az sayıdaki otantik belde oluşumuz, konuklarımız açısından önemlidir. Doğa harikası Gölcük ve kar cenneti Bozdağ'a 15-20 dakika uzaklıktayız. Gündüz Gölcük ve Bozdağ'a çıkıp akşamları da Birgi'de konaklayabilmektedirler. Beldemizde 9 pansiyon yaklaşık 150 yatakla konuklarımıza hizmet etmek için hazırdır."



"Danışma merkezi kurulmalı"



İşletmeci Ogün Acar da Ödemiş'in; Birgi, Bozdağ ve Gölcük üçgeni ile tatilciler için bulunmaz fırsatlar sunduğunu belirterek, "Biz de çok sayıda telefon alıyoruz. Bizi arayanlar, Bozdağ'ın kar durumunu ve nasıl gidilip gelineceğini soruyorlar. Bu anlamda bölgemiz için bir danışma merkezi kurulması gerekiyor. Arayanlara nasıl gelinir, nerelerde kalınır ve kar durumu gibi sorulara resmi anlamda yanıtlar verebilir. Böyle bir danışma merkezi hepimiz için güzel bir hizmet olur" dedi.



Dört mevsim güzellik



Birgili işletmecilerden Yaşar Günaydın da bölge turizmi açısından rehberlik hizmetleri de verdiklerini kaydederek, "Yarıyıl tatili için Birgi'deki işletmelerin çok sayıda rezervasyon aldığını duyuyoruz. Birgi dört mevsim gezilebilecek bir belde ama özellikle yarıyıl tatilinde kar keyfi yapmak isteyen vatandaşlarımızın akınına uğruyor" ifadelerini kullandı. Birgi'deki 250 yıllık tarihi Çakırağa Konağının da bir an önce restore edilip hizmete açılması gerektiğini belirten Günaydın, "Çakırağa Konağı ve Kayak Merkezinin açılması durumunda bölge turizmi patlama yapacaktır" dedi. - İZMİR