Yarıyıl tatili bitiyor, uzmanlar uyum için uyarıyor!

Çocuğun başarısı, anne-babanın yaklaşımından geçiyor

Yarıyıl tatili pazartesi günü sona eriyor. Okul dönemine girerken, uyku, beslenme ve çalışma disiplini açısından hazırlık yapılmasının faydalı olacağını belirten uzmanlar, çocuğun akademik ve sosyal başarısı için anne-babanın yol gösterici, çocuğa disipline olmayı öğretebilen bir yaklaşımda olması gerektiğini vurguladı.

Disiplin sorunu, doğru davranışlara engel oluyor

"Aile ile çocuğun arasındaki ilişki tarzı, çocukla iletişim, çocuğa yönelik disiplin yöntemleri ailenin çocuğu okula hazırlaması konusunda belirleyici etkenler" diyen Aynur Sayım,

"Ailelerin en çok zorlandıkları konulardan birisi disiplin. Ortak bir disiplin dili oluşturamayan ailelerde çocuklar bu konuyu istismar etmek ister ve kendi iç disiplinlerini oluşturmakta zorlanırlar. Disiplin sorunu ile büyüyen çocukların doğru davranışları oluşturması da zaman alır" şeklinde konuştu.

Aile, çocuğa ortak mesajlar vermeli

Uzm. Klinik Psikolog Aynur Sayım, "Bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda, örneğin; dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu ve dürtü kontrol sorunları yaşayan çocuklar bunu daha zor gerçekleştirir" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar, psikiyatrik ve psikolojik yardım desteğine gereksinim duyarlar. Anne-baba çocuğa ortak mesajlar vermeli, birbirini desteklemeli. Anne-baba ile çocuk arasında sağlıklı ve yeterli bir iletişim olmaması halinde çocuğun anne-babayı dinlemesi ve iş birliğine girmesi mümkün olamıyor.

Anne-baba yol gösterici olmalı

Çocuğun hem akademik yaşamında hem de sosyal yaşamında başarılı olması için anne-babanın yol gösterici, yaşam rehberi olması, çocuğa disipline olmayı öğretebilen, aile içinde çatışmaya fırsat vermeden, kararlılıkla bunları uygulamaya geçiren bir yaklaşımda olması gerekmektedir."

Hazırlıklarınızı son güne bırakmayın!

2 haftalık tatil sonrası, okul dönemine girerken; uyku, beslenme, çalışma disiplini açısından hazırlık yapmanın uygun olacağını ifade eden Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tatilde esneyen düzeni bir günde değiştirmek çocuğu zorlayacağı için, tüm düzenlemeler son güne kalmamalıdır. Fakat sıkı bir program uygulamak anlamında değil, önerileri, uyku disiplini, yeni döneme hazırlık çalışmaları olarak ifade etmek daha doğru olacaktır.

Çocuğunuza karşı negatif söylemlerden kaçının!

Ailenin negatif söylemlerden kaçınması önemli. Özellikle karnesi zayıf gelen çocuklara yönelik eleştiri, kıyaslama, yargılama kullanılması son derece yanlış bir yaklaşım. Sağlıklı olmak koşuluyla genel disiplin, çocukla işbirliği ve anlaşmalarla sağlanmalıdır. Okul isteksizliği, başarısızlığı, uyum sorunları olan çocuklar için bir uzman yardımı alınmalı, okul-aile işbirliğine önem verilmelidir."