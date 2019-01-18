Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatili Çocuklarla Diyaloğu Artırmak İçin Fırsata Çevrilmeli"

Yarıyıl Tatili Çocuklarla Diyaloğu Artırmak İçin Fırsata Çevrilmeli"

46 dakika önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, ebeveynlere yarıyıl tatilini çocuklarıyla iletişim kanallarını geliştirmek için bir fırsata çevirmelerini önerdi.

Yarıyıl Tatili Çocuklarla Diyaloğu Artırmak İçin Fırsata Çevrilmeli
Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, ebeveynlere yarıyıl tatilini çocuklarıyla iletişim kanallarını geliştirmek için bir fırsata çevirmelerini önerdi.

Fazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin karne günlerini abartmadan yaşamaları gerektiğini söyledi.

Notu düşük olan çocukların velilerinin bu durumu nezaket içinde evlatlarıyla konuşarak çözmelerinin mühim olduğunun altını çizen Fazlıoğlu, "Ailenin daha sonra öğretmenlerle iş birliği yapması önemlidir. Aile okulla sadece karne gününde değil, okulun başlangıcından itibaren iş birliği yaparsa karne notlarının da önemi kalmayacak. Mühim olan çocuğun kendi içindeki gelişiminin sağlanmasıdır." diye konuştu.

Anne ve babaların yarıyıl tatilini çocuklarıyla diyaloğu artırmak, iletişim kanallarını geliştirmek için fırsata çevirmesi gerektiğine vurgu yapan Fazlıoğlu, ailelere bugünü stresli, bir şeyin sonuçlandığı ya da başarıldığı bir gün olarak değil, bir dönemin tamamlanması olarak görmesini tavsiye etti.

Fazlıoğlu, yoğun tempoda olan ailelerin birbirlerine vakit ayıramadığını belirterek, "Çocukla ailenin etkileşimini artırıcı birtakım etkinlikler yapılmalıdır. Bu sömestr aile kırık notlara odaklanmaktansa çocukla farklı sosyal aktiviteler yapmalıdır." dedi.

"Ödev stilleri değişmeli"

Ödevlerin de aile içi iletişimi artırıcı şekilde belirlenmesinin önemine işaret eden Fazlıoğlu, şunları aktardı:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuğa özgü ödevlerin verilmesinin, ödevlerin akademik odaklı değil, daha çok sosyal sorumluluk ya da proje odaklı olmasının altını çizdi. Ödev stilleri değişmelidir. Ödevi proje ya da kitap okuma odaklı yapabiliriz. Birtakım müzeleri, sinemaları, tiyatroları ziyaret etmek olabilir. Günümüzde teknolojinin etkisiyle çocuklarımızın sosyal becerilerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Akran ilişkileri ve ailenin çocuklarıyla olan sosyal iletişiminin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle farklı ödev ve proje stilleri geliştirilirse çocuk ve ailenin gelişimi açısından yararlı olacağını söyleyebiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı Kangalların Yavrularını Neden Yediği Ortaya Çıktı

Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:16:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatili Çocuklarla Diyaloğu Artırmak İçin Fırsata Çevrilmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]