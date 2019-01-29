Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Film Gösterimiyle Sürüyor

Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Film Gösterimiyle Sürüyor

1 saat önce

Kuşadası Belediyesi çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Film Gösterimiyle Sürüyor, System.String[]
Kuşadası Belediyesi çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Düzenlenen eğitici atölyeler ve Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen "Deniz Dibinde Zil Sesi" adlı oyununun ardından "Bizim Köyün Şarkısı" isimli sinema filminin ücretsiz gösterimi yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen film gösterimi Kuşadalı miniklerden yoğun ilgi gördü. "Güldüy Güldüy" ekibinin çocuk oyuncularının rol aldığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı "Bizim Köyün Şarkısı" isimli film, 29 Ocak Salı günü (bugün) ve 30 Ocak Çarşamba günü Erkan Yücel Sahnesi'nde, 31 Ocak Perşembe günü Kuşadası Belediyesi Davutlar Düğün Salonu'nda, 1 Şubat Cuma günü ise Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı Düğün Salonu'nda saat 14.00'da tekrar gösterilecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Erkan Yücel, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sarı Saruhan İtirafı!

Ata Demirer'den Aşk İtirafı Gibi Hareket! Kızına Yaptığı İşkenceyi "Bu Daha Fragman" Notuyla Paylaşan Anneye 10 Yıl Hapis İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:54:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Film Gösterimiyle Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]