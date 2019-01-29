Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Film Gösterimiyle Sürüyor
1 saat önce
Kuşadası Belediyesi çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.
Kuşadası Belediyesi
çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.
Düzenlenen eğitici atölyeler ve Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen "Deniz Dibinde Zil Sesi" adlı oyununun ardından "Bizim Köyün Şarkısı" isimli sinema filminin ücretsiz gösterimi yapıldı.
Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel
Sahnesi'nde düzenlenen film gösterimi Kuşadalı miniklerden yoğun ilgi gördü. "Güldüy Güldüy" ekibinin çocuk oyuncularının rol aldığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı "Bizim Köyün Şarkısı" isimli film, 29 Ocak Salı günü (bugün) ve 30 Ocak Çarşamba
günü Erkan Yücel Sahnesi'nde, 31 Ocak Perşembe günü Kuşadası Belediyesi Davutlar
Düğün Salonu'nda, 1 Şubat Cuma günü ise Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı
Düğün Salonu'nda saat 14.00'da tekrar gösterilecek. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:21 Kaynak: İHA
4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sarı Saruhan İtirafı!
Ata Demirer'den Aşk İtirafı Gibi Hareket!
Kızına Yaptığı İşkenceyi "Bu Daha Fragman" Notuyla Paylaşan Anneye 10 Yıl Hapis İstendi