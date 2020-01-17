Yarıyıl tatili için sabiha gökçen havalimanına akın ettiler - Son Dakika
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Yarıyıl tatili için sabiha gökçen havalimanına akın ettiler

6 saat önce

Yarıyıl tatili için Sabiha Gökçen Havalimanına akın ettilerHaber- Kamera: İlkay DİKİCİ / - Ülke genelinde öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı.

Yarıyıl tatili için Sabiha Gökçen Havalimanına akın ettiler

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ - Ülke genelinde öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar yola çıktı. Tatili İstanbul'un dışında veya yurt dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanını tercih etti. Sabiha Gökçen'e akın eden yolcular zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Karnelerin verilmesinin ardından aileler, tatilin tadını çıkarmak için otogarlara ve havalimanlarına akın etti. Tatilin tadını İstanbul dışında ve yurt dışında çıkarmak isteyen aileler Sabiha Gökçen Havalimanında zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçen yolcular bilet işlemlerini yapmak için bankolara geldi. Bagaj ve check-in işlemlerini tamamlayan yolcular uçağa binmek üzere uçuş kapılarına yöneldi. Çocuklarıyla yarıyıl tatilinin tadını çıkarmak isteyen ailelerin bu yıl tercihi yurt içi olduğu öğrenildi. Çok sayıda Yurt içi ve Yurt dışı uçuşlarının olduğu Sabiha Gökçen Havalimanında yetkililer, pasaport noktalarında, terminal giriş ve çıkışlarında ve kontuarlarda önlemlerini alarak büyük yoğunluklar yaşanmamasının önüne geçti.

TERCİH YURT İÇİ

Serdar Demir, 'Yarıyıl tatili için geldik. Diyarbakır'a gideceğiz. Hem tatil amaçlı hem de aile ziyareti amaçlı' diye konuştu. Demir'in oğlu Berat Demir ise karnesinin iyi olduğunu ifade etti. Kardeşi 5. Sınıf öğrencisi Duru Demir, 'Karnem çok iyiydi, takdir aldım. Tatilde kuzenlerimle ve akrabalarımla vakit geçirmek istiyorum.' Dedi.

Nilüfer Yıldız, 'Yarıyıl tatili için geldik. Anneannelerinin yanında geçirecekler, onun için geldik. Karneleri hepsi çok iyi.' Tuna Yıldız, 'Karnem çok iyi geldi. Mutluyum, mola vermeyi seviyorum. Samsun'a gideceğim. Samsun'da kuzenlerimle, anneannemlerle ve dedemlerle vakit geçirmek istiyorum' şeklinde konuştu.

Yarıyıl tatili için sabiha gökçen havalimanına akın ettiler

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
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