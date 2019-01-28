Yarıyıl Tatili İle İkinci Döneme Daha Hızlı Girin!

Yarıyıl tatili, köprüden önce son çıkış!

Sömestr tatili birçok öğrenci için eğlence ve dinlenme odaklı olduğu kadar, YKS'ye hazırlanan adaylar için de büyük bir fırsat. Sınava çalışmaya şimdiye kadar başlamamış öğrenciler için hâlâ zaman olduğuna dikkat çeken uzmanlar, planlı ve programlı çalışarak, tatil dönemini verimli bir şekilde yönetmenin ikinci dönem için sağlayacağı katkıya dikkat çekiyor.

Yarıyıl tatili, köprüden önce son çıkış!

"18 Ocak, 2019 Cuma günü itibarıyla birinci dönem öğrenciler için sona erdi ve yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Yarıyıl tatili başladı ve bu tatil de herkes bol bol dinlenecek, kitap okuyacak ve eğlenecek. Sonuçta tüm öğrenciler iyi ya da kötü zor ya da kolay çaba gösterdi, az veya çok çalıştı ve bu tatilli hak etti" diyen Ece Tözeniş,

"Peki ya üniversite adayları yani lise son sınıfta olanlar? Onlar yarıyıl tatili için gelecek yılı bekleyecekler. Çünkü yarıyıl tatili onlar için köprüden önce son çıkış. Şimdiye kadar çalışmaya başlamamış olanlar için bile hâlâ zaman var. Ama yarıyıl tatili sonrası zaman çok daha hızlı geçmeye başlayacak" şeklinde konuştu.

"Önümüzde 5 aylık bir zaman var"

YKS'nin bu yıl 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini hatırlatan Tözeniş, "Önümüzde 5 aylık bir zaman var. Bu hedefimize ulaşmak için kalan uzun zamanımız bir de elimizde kısa zaman hedeflerimiz için bir yarıyıl tatili var. Fakat bu kısa zaman iyi değerlendirildiğinde bizi olduğumuz yerden daha üst başarı sıralarına taşıyacak bir zaman" diyerek, üniversite adaylarına şu önerilerde bulundu:

"Zamanınızın daha fazla olduğu bu dönemde;

-Bir gününüzü saatlere ayırarak kendiniz için en verimli olacak şekilde bir yarıyıl tatili programı hazırlayın.

-YKS konularından eksiklerinizin olduğu yerleri çıkarın.

-Bilgi eksiklerinizin fazla olduğu konular üzerinden çalışma yaparak bu açığınızı kapatın.

-Bilgi eksiklerinizin olmadığı konuları soru çözümleri yaparak pekiştirin.

-Diğer öğrencilerin aksine tatil zamanınızın büyük bir kısmını YKS hazırlıklarına ayırın.

-Gün içinde programınıza sinema, tiyatro, arkadaşlarla buluşma gibi size keyif verecek etkinlikleri de eklemeyi unutmayın."

"Planlı çalışma, rahatlamanızı sağlayacak"

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş,

"Planlı, programlı çalışarak bu zamanı verimli bir şekilde yönetebilirseniz ikinci döneme daha hızlı bir giriş yapmış olacaksınız. Bu da sizi hedeflerinize biraz daha yaklaştırırken diğer bir taraftan da rahatlamanızı sağlayacak" diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

Haziran ayına kadar olan süreçte başarı sıranızı yukarılara taşıyabilmek için daha az eksikle çalışmalarınıza devam etmiş olacaksınız. Hepimiz biliyoruz ki hedeflerimize ulaşmak için emek vermek gerekiyor. Sınav sonrasında emeklerinizin karşılılığını almış olacaksınız."