"Yarıyıl tatili kültürel aktivitelerle geçirilebilir"

Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak tatile çıkarken, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer Çapan, öğrencilerin tatili kültürel aktivitelerle geçirmelerinin faydalı olacağını söyledi.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Öğretmenlerin, velilerin öğrencilerin "yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli" gerektiğiyle ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer Çapan tavsiyelerde bulundu.Çapan, karne alan öğrencilerin kültürel aktiviteler yaparak; sinemaya, tiyatroya giderek ve ailelerle kaliteli zaman geçirerek değerlendirilmesinin çok daha faydalı olacağını belirtti.

"BAŞARI MI, MUTLULUK MU?"

"Okullar yarıyıl tatiline girerken çocuklarımızı saran karne heyecanı, artık velilerimizi daha da ilgilendirir oldu. Anne ve babalar çocuğunun başarısını kendileriyle özdeşleştirir oldular" diyen Çapan, "Çocuk akademik anlamda başarılı ise anne-baba kendini iyi, ilgili ve doğru çocuk yetiştiren bir ebeveyn olarak tanımlarken, akademik başarısı düşükse kendini yetersiz, ilgisiz ve yanlış çocuk yetiştiren bir ebeveyn olarak tanımlamaktadır. Elbette çocuklarımızın okul başarısı pek çoğumuzu mutlu ederken, karne sonuçları beklentinin altında gelen çocukların aileleri ise mutsuz olacaktır. Ancak 'başarı' denen kavram okuldaki akademik başarı ile sınırlandırılamayacak çok geniş kapsamlı bir kavramdır" şeklinde konuştu.

KARNEYE "Z RAPORU" BENZETMESİ

Karnenin bir çeşit dönem sonu raporu olduğuna dikkat çeken ve karneyi iş yerlerindeki kasalardan alınan "Z Raporu"na benzeten Çapan, "Bu rapor o zaman dilimi içerisinde ne gibi ölçülebilen değerler olduğunu gösteren bir belgedir. Ama bizler o raporlardaki yüksek notların bir başarı göstergesi olmadığını biliyoruz. Çünkü çocuklarımız başarılarından değil daha çok başarısızlıklarından öğrenirler. Bir şeyi başaramadıklarında aslında tekrar deneme istekleri hep vardır. Fakat yeterince başarılı olamadıklarına bazen o kadar odaklanır ki çevreleri, bu süreçte başarsa da başaramasa da aslında neyi öğrendiklerine odaklanmazlar. Diğer taraftan karne sonuç odaklı bir göstergedir. Süreci ölçemez. Arkadaşlarıyla okulda deneyimledikleri tüm etkinlikler, kütüphane çalışmaları, geziler sırasında edinilen deneyimlerin sonuçları karnelerde yer almaz. Bu yüzden ailelere karne başarısına odaklanmamalarını öneriyoruz" diye konuştu. Başarılı aileler ve çocukların, birbirlerine güvenen, daima dürüst olan, hata yapmaktan korkmayan ve vazgeçmeyen bireyler olduğunu ifade eden Çapan, "İşte tam da bu yüzden önemli olan karnesi iyi olan değil, mutlu olan ve öğrenmekten vazgeçmeyen çocuğa sahip olmak asıl hediyedir" dedi.

- İstanbul