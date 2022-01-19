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YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ UZMANINDAN VELİLERE 'KARNE' UYARISI - Son Dakika

YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ UZMANINDAN VELİLERE 'KARNE' UYARISI

19.01.2022 10:39

KAFKAS Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesi velilere karne uyarısı yaptı.

KAFKAS Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesi velilere karne uyarısı yaptı. Osmanoğlu, Kötü karne düzeltilebilir fakat çocuğunuzun kişiliğine verilen zarar telafi edilemeyebilir. Bu sebeple öğretim sürecinde çocuğunuzun başarısızlık nedenlerini belirlemek ve bu zayıf yönlerini görüp desteklemek, onu başarıya taşımanın en etkili yoludur dedi.

6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısı, 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci de karne heyecanı yaşayacak. Dede Korkut Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu, tatil öncesi velilere, öğrenci karneleri konusunda uyarılarda bulundu. Karne günlerinin olumsuz algılanmasının en büyük nedenlerinden birinin, ailelerin karneye gereğinden fazla anlam yüklemesi olduğunu belirten Osmanoğlu, Unutmamak gerekir ki karnesi düşük notlarla gelen çocuğumuzun okul başarısı pek çok etkene bağlı değişir. Çocuğumuzun akademik başarısızlığının nedeni motivasyon eksikliği, dikkat ya da odaklanma sorunları, kişilik özellikleri gibi bireysel farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi öğretim sisteminden, anne-baba ve öğretmenin tutumlarından, çevresel birçok faktörden etkilenir dedi.

'BAZI ÖĞRENCİLER İÇİN MUTLULUK, BAZILARI İÇİN KORKU SEBEBİ'

Karne günlerinin, pek çok öğrenci için hayatlarının en önemli günlerinden olduğunu kaydeden Dr. Osmanoğlu, Karne günü bazı öğrenciler için gurur ve mutluluk olarak değerlendirilirken bazı öğrenciler için kaygı, korku ve üzüntü sebebi olabilir. Karne günlerinin olumsuz algılanmasının en büyük sebeplerinden biri, ailelerin karneye gereğinden fazla anlam yüklemeleridir. Unutmamak gerekir ki karnesi düşük notlarla gelen çocuğumuzun okul başarısı pek çok etkene bağlı olarak değişir. Çocuğumuzun akademik başarısızlığının nedeni motivasyon eksikliği, dikkat ya da odaklanma sorunları, kişilik özellikleri gibi bireysel farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi öğretim sisteminden, anne- baba ve öğretmenin tutumlarından ve çevresel pek çok faktörden etkilenir. Tüm bu faktörlerin gözden geçirilerek çocuğun başarısızlık nedeni belirlenerek ona yardım edilmesi gereklidir. Dolayısı ile gerçekten ortada bir başarısızlık söz konusu ise bunun tek sorumlusu çocuk olmamalıdır diye konuştu.

'YORUMLAR İYİ NOTLARDAN BAŞLAMALI'

Velilerin çocuklarına karşı olumsuz ifadelerden de kaçınmaları gerektiğini belirten Dr. Osmanoğlu, Karne günü ilk dikkat edilmesi gereken sadece kötü notlara değil çocuğunuzun karnesindeki iyi notlarıdır. Yapacağınız yorumları iyi notlardan başlamalı daha sonra diğer notların neden istenilen düzeyde olmadığını çocuğunuzla konuşmalısınız. Çocuk etkili ve verimli ders çalışma yollarını bilmeyebilir. Bunun için okuldaki rehber öğretmenlerden destek alın ve başarıyı artırmak için nasıl bir yöntem izleyeceğinizi öğrenin. Çocuğunuzun yeteneklerini hangi alanda daha başarılı olabileceğini belirleyerek başarısını artırmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda siz de ona yardımcı olun. 'Sen yapamazsın', 'Başarısızsın', 'Bir şey beceremezsin' gibi olumsuz ifadeler yerine 'Ben sana güveniyorum, başarabilirsin' şeklinde olumlu ifadeler kullanın. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın. Çocuğunuzun başarılı olduğu alanlarda mutlaka onu takdir edin. Bu, onun kendine olan güveninin artıracaktır dedi.

'BAŞARI DÜZENLİ ÇALIŞMA SONUCU GELİR'

Kötü karnenin düzeltilebileceğini ancak çocuğun kişiliğine verilen zararın telafi edilemeyeceğini de kaydeden Dr. Osmanoğlu, Başarısız karne getirdiği için çocuğunuzun tatil zamanını ders çalışması için zorlamayın ama başarısız olduğu derslerle ilgili yoğun ve yorucu olmayan bir çalışma programı yapılabilirsiniz. Başarı düzenli çalışma sonucu gelir. Bu sebeple eğitim sürecinde düzenli olarak ve seviyesine uygun kitaplar okumasını sağlayın. Her ne olursa olsun kötü karne düzeltilebilir fakat çocuğunuzun kişiliğine verilen zarar telafi edilemeyebilir. Bu sebeple öğretim sürecinde çocuğunuzun başarısızlık nedenlerini belirlemek ve bu zayıf yönlerini görüp desteklemek onu başarıya taşımanın en etkili yoludur. Çocuklarınızla birlikte keyifli bir tatil ve sonraki öğretim döneminde etkili ve verimli geçen bir yıl dilerim diye konuştu.

YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ UZMANINDAN VELİLERE 'KARNE' UYARISI
YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ UZMANINDAN VELİLERE 'KARNE' UYARISI
YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ UZMANINDAN VELİLERE 'KARNE' UYARISI
YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ UZMANINDAN VELİLERE 'KARNE' UYARISI
YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ UZMANINDAN VELİLERE 'KARNE' UYARISI

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Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, Dede Korkut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ UZMANINDAN VELİLERE 'KARNE' UYARISI - Son Dakika
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