Son Dakika Haberleri: Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Yarıyıl Tatili Sona Erdi

1 saat önce

- Okuldan ve öğrencilerden genel-detay görüntüler KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki öğretmen ve öğrenciler ders başı yaptı.

- Okuldan ve öğrencilerden genel-detay görüntüler KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki öğretmen ve öğrenciler ders başı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:50 Kaynak: AA

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