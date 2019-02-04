Yarıyıl Tatili Sona Erdi

- Okuldan ve öğrencilerden genel-detay görüntüler KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki öğretmen ve öğrenciler ders başı yaptı.

- Okuldan ve öğrencilerden genel-detay görüntüler KIRKLARELİ - Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki öğretmen ve öğrenciler ders başı yaptı.

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